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Nyitókép: BalkansCat/Getty Images

Ez lesz Európával orosz energia nélkül – az oroszok szerint

Infostart / MTI

„Teljesen biztosak vagyunk abban, hogy Magyarország senkitől nem kap majd jobb ajánlatot, mint amelyet az orosz fél kínál” – vélekedett az orosz diplomácia második embere.

Az európai országok lábon lövik magukat, ha lemondanak az orosz energiahordozókat – jelentette ki Dmitrij Ljubinszkij orosz külügyminiszter-helyettes csütörtökön Bécsben a RIA Novosztyi hírügynökségnek nyilatkozva azzal kapcsolatban, hogy az európai kormányok – köztük az osztrák és a magyar – az orosz energiahordozók importjának fokozatos, de teljes leállítását tervezik.

Ezek hangzatos nyilatkozatok, de ha valóra váltják őket, akkor még nagyobb válsághelyzet fog kialakulni az érintett országok gazdaságában – hangoztatta a diplomata.

„Teljesen biztosak vagyunk abban, hogy Magyarország senkitől nem kap majd jobb ajánlatot, mint amelyet az orosz fél kínál” – tette hozzá.

Ljubinszkij hangoztatta, hogy az orosz fél kész komolyan tárgyalóasztalhoz ülni és megvitatni a magyar fél minden felmerülő kérdését.

„Nyilvános nyilatkozataik alapján úgy tűnik, hogy vannak ilyenek (kérdések). Ugyanakkor semmit sem tesznek annak érdekében, hogy tisztázzák ezeket” – mondta a helyettes tárcavezető, hozzátéve, hogy normális párbeszéd nélkül – legyen szó az energetikáról, az energiahordozók szállításáról vagy az atomenergia-iparról – lehetetlen kölcsönösen elfogadható megoldásokat találni.

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Kezdőlap    Külföld    Ez lesz Európával orosz energia nélkül – az oroszok szerint

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