Ne hergeljék Oroszországot – erre kért több NATO-tagállamot a Pentagon

A nevük elhallgatását kérő tisztségviselők szerint ilyen figyelmeztetést kapott Litvánia, Lettország és Észtország is.

Az egyik forrás azt közölte, a Pentagon figyelmét az európai vezetők olyan jellegű közlései keltették fel, amelyek szerint Oroszország sarokba szorult és „egyre elkeseredettebb intézkedésekhez folyamodik az Ukrajna elleni műveletei megtorpanásával”.

A hírügynökség úgy tudja, hogy Elbridge Colby, az amerikai hadügyminisztérium államtitkára, az amerikai csapatok európai jelenlétével kapcsolatos felülvizsgálat egyik kulcsembere volt az egyik, aki jelezte a tárca kívánságát az európai félnek.

A Reuters értesülése szerint Colby az egyik, balti-országbeli tisztségviselőnek nemrég úgy fogalmazott, „ne szurkálgassák az oroszokat”. A forrás szerint az államtitkár nem igazán segítő szándékúnak minősítette az olyan jellegű megnyilvánulásokat, mint például „Oroszországot úgy sarokba szorították, mint egy patkányt”.

A Reuters ezzel kapcsolatban felidézte Kristen Michal észt miniszterelnök szeptember végén elhangzott nyilatkozatát, amelyben Vlagyimir Putyin orosz elnökre sarokba szorított patkányként hivatkozott.

Egy európai tisztségviselő a hírügynökségnek azt mondta, a Pentagon zárt ajtók mögött biztosította őket, hogy Washington mellettük áll, csak ne legyenek hangosak, ne zajongjanak!.

A hírügynökség szerint egy korábbi találkozón a Pentagon mértéktartásra kérte az észt küldöttséget.

Egy másik, a Reutersnak nyilatkozó európai tisztségviselő a hadügyminisztérium üzenetét – jóllehet hangsúlyozta, hogy az barátságos hangvételű volt – érthetetlennek nevezte, rámutatva arra, hogy „a balti országok hírszerzései az utóbbi hónapokban így is folyamatosan igyekezték tompítani annak valószínűségét, hogy Oroszország próbára tenné a NATO kölcsönös védelmi rendelkezéseit”.

Más NATO-tagállamok hírszerzései mindazonáltal nyilvánosan figyelmeztettek arra a lehetőségre, hogy Moszkva fokozhatja a szabotázsakciókat a közeljövőben.

A hírre a Pentagon egyik tisztségviselője csupán annyit mondott, hogy a szövetségesek közötti magánbeszélgetések zárt ajtók mögött maradnak, így azokat a tárca nem is kívánja a továbbiakban véleményezni. Litvánia, Lettország és Észtország védelmi miniszterei szintén nem kívánták kommentálni az értesülést, ahogy a NATO részéről sem válaszoltak a sajtó megkeresésére.

A Pentagon üzenete rávilágít arra, a NATO-n belül zajló vitára, miként kezeljék a szövetség tagországai az egyre magabiztosabb Oroszország felől érkező fenyegetéseket – jegyezte meg a Reuters.

Míg több ország hírszerzése figyelmeztetett orosz szabotázsra, Washington üzleti megállapodásokról is tárgyalásokat kezdett Moszkvával, a megbeszéléseket pedig több európai ország is bírálta.

Donald Trump amerikai elnök október elején jelentette be, hogy Oroszország több százezer tonna dízelüzemanyagot szállíthat a világpiacra az üzemanyagárak mérséklése érdekében, hozzátéve, hogy Washington átmenetileg felfüggesztette az orosz dízelüzemanyagra vonatkozó amerikai szankciókat is.

Néhány hónappal korábban, 2026 májusában Trump az amerikai erők európai átalakításáról tett bejelentést, amelynek keretében például 5000 katonát vonnak ki Németországból.