Újabb bevándorlót lőtt le New Yorkban egy ICE-ügynök

Az amerikai szövetségi Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) egyik tagja intézkedés közben meglőtt egy férfit New York Bronx kerületében csütörtökön, a férfit kórházban ápolják.

Az eset a Marble Hill negyedben történt, amikor az ICE munkatársai célzott intézkedést hajtottak végre egy büntetett előéletű, Dominikai Köztársaságból származó férfi letartóztatása érdekében – közölte az AFP francia hírügynökséggel a belügyi tárca szóvivője.

„A beavatkozás során az ICE egyik ügynöke a fegyverét használta, és a férfi megsebesült. Az ügynökök (...) azonnal elsősegélyt nyújtottak neki. A férfi életben van, és egy helyi kórházba szállították” – tette hozzá.

A megapolisz polgármestere, Zohran Mamdani azt mondta, hogy a megsebesített férfi New York-i lakos. „Az első információk szerint az ügynökök bekerítették őt, miközben egy ötéves gyermekkel együtt az autójában ült, majd többször rálőttek”. Kijelentette: „Ez a helyzet elfogadhatatlan és rendkívül súlyos”. Hozzátette, a gyermek nem sebesült meg.

Közölte, hogy felhívta Donald Trump elnököt. „Amikor beszéltünk, követeltem tőle, hogy vessen véget az ICE által városunkban végzett összes bevándorlás-ellenőrzési műveletnek. Nem fogom tétlenül nézni, hogy az ICE ügynökei terrorizálják közösségeinket.” – nyilatkozta.

A belügyminisztérium szerint a keresett személy kapcsolatban állhat a Trinitarios bűnbandával, amely tavaly brutálisan meggyilkolt egy határőrt.