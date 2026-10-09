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NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 8: Federal Bureau of Investigation (FBI) agents work at the scene where a man was allegedly shot by an Immigration and Customs Enforcement (ICE) officer during an operation in the Bronx borough of New York is seen on October 8, 2026, in New York City. According to local media and the NYPD, the driver was shot, conscious, and transported to a local hospital. (Photo by Ryan Murphy/Getty Images)
Nyitókép: Ryan Murphy/Getty Images

Újabb bevándorlót lőtt le New Yorkban egy ICE-ügynök

Infostart / MTI

A város polgármestere, Zohran Mamdani szerint a meglőtt férfi New York-i lakos, a bevándorlási hivatal emberei pedig valósággal rajtaütöttek. Donald Trumpot is felhívta az ügyben. A hivatal szerint viszont a férfinek köze lehet egy veszélyes latin-amerikai bűnbandához.

Az amerikai szövetségi Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) egyik tagja intézkedés közben meglőtt egy férfit New York Bronx kerületében csütörtökön, a férfit kórházban ápolják.

Az eset a Marble Hill negyedben történt, amikor az ICE munkatársai célzott intézkedést hajtottak végre egy büntetett előéletű, Dominikai Köztársaságból származó férfi letartóztatása érdekében – közölte az AFP francia hírügynökséggel a belügyi tárca szóvivője.

„A beavatkozás során az ICE egyik ügynöke a fegyverét használta, és a férfi megsebesült. Az ügynökök (...) azonnal elsősegélyt nyújtottak neki. A férfi életben van, és egy helyi kórházba szállították” – tette hozzá.

A megapolisz polgármestere, Zohran Mamdani azt mondta, hogy a megsebesített férfi New York-i lakos. „Az első információk szerint az ügynökök bekerítették őt, miközben egy ötéves gyermekkel együtt az autójában ült, majd többször rálőttek”. Kijelentette: „Ez a helyzet elfogadhatatlan és rendkívül súlyos”. Hozzátette, a gyermek nem sebesült meg.

Közölte, hogy felhívta Donald Trump elnököt. „Amikor beszéltünk, követeltem tőle, hogy vessen véget az ICE által városunkban végzett összes bevándorlás-ellenőrzési műveletnek. Nem fogom tétlenül nézni, hogy az ICE ügynökei terrorizálják közösségeinket.” – nyilatkozta.

A belügyminisztérium szerint a keresett személy kapcsolatban állhat a Trinitarios bűnbandával, amely tavaly brutálisan meggyilkolt egy határőrt.

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