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A holland zászló alatt hajózó óceánjáró, az MV Hondius a Zöld-foki-szigetek partjainál 2026. május 4-én. Az Egészségügyi Világszervezet, vagyis a WHO közlése szerint hét megbetegedésbõl kettõ esetben már igazolták a hantavírus-fertõzést. A betegek közül egy holland házaspár és egy német állampolgár meghalt, egy kritikus állapotú brit állampolgárt a hajóról egy dél-afrikai kórházba szállítottak, három további embernek pedig enyhébb tünetei vannak.
Nyitókép: MTI/AP/Qasem Elhato

Huszonegy halott miután szakadékba zuhant egy busz

InfoRádió / MTI

Letért az útról és szakadékba zuhant egy autóbusz szombat este a Zöld-foki Köztársaság egyik szigetén, a szerencsétlenségben legalább 21-en meghaltak - közölte az Afrika nyugati partjánál fekvő szigetország katasztrófavédelmi hivatala.

A baleset Fogo szigeten történt, pontos okát egyelőre nem tudták kideríteni. A busz nagyjából 30 méteres mélységbe zuhant le.

A jármű utasainak többsége diák volt - derült ki a hatósági közlésekből.

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Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
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