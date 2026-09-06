Huszonegy halott miután szakadékba zuhant egy busz

A baleset Fogo szigeten történt, pontos okát egyelőre nem tudták kideríteni. A busz nagyjából 30 méteres mélységbe zuhant le.
A jármű utasainak többsége diák volt - derült ki a hatósági közlésekből.
#Breaking— ⚡️? World News ?⚡️ (@ferozwala) September 6, 2026
?At least 21 people were killed after a bus carrying students veered off a road & plunged about 30 meters on Cabo Verde's Fogo Island on Saturday evening, a local civil protection official said. #XinhuaNewspic.twitter.com/dt0ZjARIc9#Fogo #CapeVerde pic.twitter.com/O6PdVHQ0Kt