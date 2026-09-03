70 millió eurós fegyverbotrányba bukott bele az észt védelmi miniszter

A távozó miniszter az észt televízióban és a közösségi médiában közölte: vállalja a politikai felelősséget a védelmi szektor pénzügyi igazgatásában kialakult hiányosságokért.

Hanno Pevkur azt követően került nyomás alá, hogy az észt számvevőszék számos súlyos problémát azonosított a védelmi minisztérium felügyelete alatt működő intézményekben. A hivatal szerint fokozott veszélye áll fenn annak, hogy a tárcánál visszaélnek az állami pénzekkel.

A szóban forgó ellentmondásos ukrajnai fegyverszállítmány háttere, hogy Észtország tüzérségi lövedékek vásárlása céljával 70 millió euró előleget fizetett egy olyan indiai vállalatnak, amelynek semmiféle előzetes tapasztalata nem volt lőszerek értékesítésében. A lövedékek végül sem Észtországba, sem Ukrajnába nem jutottak el, és az ügy bíróság előtt van.