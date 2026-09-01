Lövöldözés egy holland településen, halálos áldozat is van, rendőrök sebesültek meg

A rendőrség több embert őrizetbe vett, a falu egy részét lezárták.

A meglőtt rendőrök túl vannak az életveszélyen, a rendőrség szerint a halálos áldozat egy 41 éves zwollei férfi.

Holland lapértesülések szerint bandaközi lövöldözés történt Overasselt faluban. Számos letartóztatást hajtottak végre, és a falut lezárták.

A Telegraaf által megosztott, ellenőrizetlen képeken legalább 30 fegyveres férfi látható – némelyikükön automata puskának tűnő tárgyak vannak –, akik egy ingatlan előtt lövöldöznek. A lap szerint a férfiak egy korábban droglaboratóriumként használt parasztházat támadtak meg, és a lövések megöltek egy biztonsági őrt.

Az egyik műsorszolgáltató beszámolója szerint a rendőröket először hajnali 4 óra körül riasztották a faluhoz, és Amszterdamból különleges mentőszemélyzetet (golyóálló mellényt viselőket) vezényeltek a környékre, miután automata fegyverekkel történő lövöldözésről érkeztek jelentések.

A rendőrség közlése szerint az elhunyt férfi egy 41 éves zwollei férfi.

A Telegraaf beszámolója szerint a farmház tulajdonosa drogokkal üzletelt, és a keddi reggeli támadás egy régóta húzódó, nagy mennyiségű kokain miatti vita része volt.

A rendőrség szerint ugyanezt a házat lőtte tavaly egy AK-47-essel egy amszterdami fiatalember, aki azt állította, hogy 2500 eurót fizettek érte. Soha nem árulta el, hogy ki fizetett neki, és 18 hónap börtönbüntetést kapott.

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