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Vlagyimir Putyin orosz elnök év végi sajtóértekezletén a moszkvai Gosztyinnij Dvorban 2025. december 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij

Putyin szuperjachtja útnak indult, felpörögtek a találgatások

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A Graceful orosz luxusjacht, amely állítólag Vlagyimir Putyin orosz elnök személyes tulajdona, közel négy év óta most első alkalommal jelent meg a radarokon - közölte a DR dán közszolgálati műsorközlő.

A Marinetraffic.com szakosított honlap adatai szerint a hajó Dánia északi partvidékénél haladt el hétfőn.

A DR szerint a jachtot vasárnaptól két orosz hadihajó kísérte, valamint felváltva a dán haditengerészet és a német parti őrség.

„A fegyveres erők az erre rendelkezésükre álló kapacitásokkal rutinszerűen figyelik meg a hajókat, közöttük a külföldi állami hajókat, amelyek áthaladnak a dán szorosokon és területi vizeken” – közölte a dán hadsereg a DR műsorközlővel.

A Marinetraffic.com szerint a Graceful hétfő este óta nem sugároz jeleket.

A DR szerint a jacht 2022 augusztusában, mintegy hat hónappal az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete után kikapcsolta a helymegjelölést lehetővé tévő AIS (Automatikus Azonosító Rendszer) transzponderét (radar-válaszjeladó berendezés).

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Kezdőlap    Külföld    Putyin szuperjachtja útnak indult, felpörögtek a találgatások

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