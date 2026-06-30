Putyin szuperjachtja útnak indult, felpörögtek a találgatások

A Marinetraffic.com szakosított honlap adatai szerint a hajó Dánia északi partvidékénél haladt el hétfőn.

A DR szerint a jachtot vasárnaptól két orosz hadihajó kísérte, valamint felváltva a dán haditengerészet és a német parti őrség.

„A fegyveres erők az erre rendelkezésükre álló kapacitásokkal rutinszerűen figyelik meg a hajókat, közöttük a külföldi állami hajókat, amelyek áthaladnak a dán szorosokon és területi vizeken” – közölte a dán hadsereg a DR műsorközlővel.

A Marinetraffic.com szerint a Graceful hétfő este óta nem sugároz jeleket.

A DR szerint a jacht 2022 augusztusában, mintegy hat hónappal az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete után kikapcsolta a helymegjelölést lehetővé tévő AIS (Automatikus Azonosító Rendszer) transzponderét (radar-válaszjeladó berendezés).