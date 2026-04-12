2026. április 12. vasárnap Gyula
Kambodzsából kilőtt rakéta becsapódásának nyomai a thaiföldi Phanom Dong Rak körzet kórházának területén 2025. július 25-én, egy nappal az után, hogy tűzpárbaj tört ki a két ország nyolcszáz kilométer hosszú határa mentén. A fegyveres konfliktus miatt Thaiföldön négy határ menti tartományból összesen százezer civilt evakuáltak, és mintegy háromszáz befogadóközpontba szállítottak. Bangkoki közlés szerint a kambodzsai tüzérségi támadások thaiföldi halálos áldozatainak száma 15-re emelkedett.
Nyitókép: MTI/EPA/Kaikungvon Duandzsumrun

Veszélyben egy fontos fegyverszünet

Infostart / MTI

Kambodzsa felszólította Thaiföldet, hogy a lehető leghamarabb folytassa a vitatott határ kijelöléséről szóló tárgyalásokat; a régóta fennálló vita tavaly véres összecsapásokhoz vezetett.

Phnompen "minden reményét" abba fekteti, hogy a két szomszédos ország "gyorsan és őszintén" megkezdheti a munkát - írta szombat este a közösségi médiában Hun Manet kambodzsai miniszterelnök.

"Ez lesz a tartós béke alapja, amely lehetővé teszi a közös határ mentén élő népességünk számára, hogy békében éljen. Kambodzsa teljes mértékben készen áll" - hangsúlyozta a politikus.

A thaiföldi külügyminiszter, Szihaszak Phuangketkeov a nap folyamán kijelentette, országa még nem áll készen, annak ellenére, hogy nemrég alakult meg az új kormány.

A kambodzsai felhívásokra, amelyek a tárgyalások gyors újrakezdését szorgalmazzák, azt válaszolta, hogy a szomszédnak "joga" van ehhez, de Thaiföldnek "saját eljárásait" kell követnie.

A két délkelet-ázsiai királyság évtizedek óta vitatkozik a francia gyarmati korszakból örökölt, 800 kilométer hosszú határvonaluk kijelöléséről.

A határ menti feszültségek tavaly júliusban és decemberben kétszer is fegyveres konfliktussá fajultak, ami mindkét oldalon több tucat halálos áldozatot követelt, és több százezren menekültek el a harcok elől.

A december 27-én megkötött fegyverszünet a határvonal kijelöléséről szóló tárgyalásokat ír elő, de addig a helyzet továbbra is bizonytalan. Kambodzsa többek között azt állítja, hogy Thaiföld több területet is elfoglalt a határ menti tartományokban, és követeli a thaiföldi csapatok kivonását a mindkét fél által igényelt területekről.

Bőven 50 százalék felett - újabb részvételi adat érkezett

A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 13 óráig a szavazásra jogosultak 56,77 százaléka adta le szavazatát a fővárosban a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint.
 

Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
Választás 2026: itt a friss 13 órás eredmény, hatalmas a részvételi kedv

Ma reggel elkezdődött a 2026-os országgyűlési választás, ami alapján eldől, ki vezetheti az országot a következő négy évben. A 13 órás részvételi adat rekord magas, ez alapján minden korábbit meghaladó részvétel lehet a választáson, de az első ilyen jelentések még nem tökéletesen irányadók. A szavazás reggel 6-tól 19 óráig tart, kövesd velünk élőben az eseményeket!

Elképesztő összegeken ücsörögnek a magyarok: vajon mire készülnek ennyi tartalékkal?

US failed to gain Iran's trust during talks, Tehran delegation leader says

