Veszélyben egy fontos fegyverszünet

Phnompen "minden reményét" abba fekteti, hogy a két szomszédos ország "gyorsan és őszintén" megkezdheti a munkát - írta szombat este a közösségi médiában Hun Manet kambodzsai miniszterelnök.

"Ez lesz a tartós béke alapja, amely lehetővé teszi a közös határ mentén élő népességünk számára, hogy békében éljen. Kambodzsa teljes mértékben készen áll" - hangsúlyozta a politikus.

A thaiföldi külügyminiszter, Szihaszak Phuangketkeov a nap folyamán kijelentette, országa még nem áll készen, annak ellenére, hogy nemrég alakult meg az új kormány.

A kambodzsai felhívásokra, amelyek a tárgyalások gyors újrakezdését szorgalmazzák, azt válaszolta, hogy a szomszédnak "joga" van ehhez, de Thaiföldnek "saját eljárásait" kell követnie.

A két délkelet-ázsiai királyság évtizedek óta vitatkozik a francia gyarmati korszakból örökölt, 800 kilométer hosszú határvonaluk kijelöléséről.

A határ menti feszültségek tavaly júliusban és decemberben kétszer is fegyveres konfliktussá fajultak, ami mindkét oldalon több tucat halálos áldozatot követelt, és több százezren menekültek el a harcok elől.

A december 27-én megkötött fegyverszünet a határvonal kijelöléséről szóló tárgyalásokat ír elő, de addig a helyzet továbbra is bizonytalan. Kambodzsa többek között azt állítja, hogy Thaiföld több területet is elfoglalt a határ menti tartományokban, és követeli a thaiföldi csapatok kivonását a mindkét fél által igényelt területekről.