2026. március 31. kedd Árpád
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k), Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató, az Élvonal Alapítvány kuratóriumi elnöke (b2), Lovász László, az Élvonal Alapítvány kuratóriumi tagja (b), Randy Schekman, az Élvonal Alapítvány kuratóriumi tagja (j2) és Madaras Markó, az Élvonal Alapítvány fõigazgatója (j) elhelyezi az idõkapszulát a Frontiers Campus kutatóközpont alapkõletételi ünnepségén Budapesten 2026. március 31-én.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: Magyarországnak a saját érdekeit kell követnie

Infostart / MTI

Csak az nemzet lehet sikeres, amely a maga ura – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök kedden Budapesten, a Nobel-díjas Krausz Ferenc fizikus által kezdeményezett Élvonal Alapítvány által kezdeményezett kutatási és tehetséggondozási központ, a Frontiers Campus alapkőletételén.

Orbán Viktor azt mondta, „az a nemzet, amely mások céljait követi, mások ügyének kovácsa, sohasem lehet sikeres. Az ilyenek mindig rosszul járnak: elküldik őket háborúzni, lefölözik a munkájuk hasznát, esetleg örökre eladósítják őket” – fejtette ki.

A kormányfő elmondta, ez nem Magyarország útja, Magyarországnak a saját érdekeit kell követnie és a saját útját kell járnia.

Nem engedhetjük meg, hogy a legtehetségesebb fiataljaink ne ebben a kutatóközpontban „villantsák meg” a tehetségüket – hangsúlyozta.

Kezdőlap    Külföld    Orbán Viktor: Magyarországnak a saját érdekeit kell követnie

orbán viktor

krausz ferenc

élvonal alapítvány

Megszólalt a rendőrség: ez történhet, ha megzavarnak egy választási gyűlést

Az elmúlt napokban tartott választási rendezvények (gyűlések) rendőri biztosításával kapcsolatos észrevételek, kritikák tisztázása érdekében az alábbi tájékoztatás jelent meg a rendőrség hivatalos oldalán.
 

Megvan a rákosrendezői terv: így születik újjá egy egész városrész

Súlyos, ami kiderült a magyar húsvéti sonkákról: erről minden vásárlónak tudnia kell 2026-ban

Burned Kuwaiti oil tanker pictured off Dubai coast after Iran reportedly hit vessel

