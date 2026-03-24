Nagyot nőtt a súlyos repülőszerencsétlenség áldozatainak száma

A kolumbiai légierő Lockheed Martin Hercules C-130 típusú szállítógépe röviddel a felszállás után zuhant le hétfő délelőtt az ország déli részén fekvő Puerto Leguízamo térségében. Carlos Silva tábornok, a légierő parancsnoka korábban közölte, hogy 114 utas és 11 fős legénység volt a gép fedélzetén. Jhon Gabriel Molina Acosta, Putumayo tartomány kormányzója szerint

a repülőn zömében katonák utaztak, de voltak rajta rendőrök is.

A balesetben 58 katona, hat légierő-tag és két rendőr vesztette életét, egy katonai forrás által közzétett új adatok szerint. Korábban 34 halottról számoltak be a hatóságok.

A tragédia pontos okait még vizsgálják. Pedro Sánchez védelmi miniszter közölte, hogy a fedélzeten a baleset miatt tűz is keletkezett, azt követően pedig a szállított lőszer egy része felrobbant.

„Szabálytalanul beavatkozókra” utaló jelet azonban eddig nem találtak – tette hozzá.