2026. március 24. kedd Gábor, Karina
PUERTO LEGUIZAMO, COLOMBIA - MARCH 23: (RESTRICTION: USERS MUST CREDIT âCOLOMBIAN CIVIL DEFENSEâ HANDOUT âEDITORIAL USE ONLYâ) A screen grab shows smoke rises from Colombian Air Force aircraft crashed Monday morning in Puerto Leguizamo, rural southern Colombia, officials said on March 23, 2026 in Puerto Leguizamo, Colombia. The Colombian government has not reported the official number of injured or whether there were any fatalities. However, Pedro Sanchez, the countryâs defense minister, said the Hercules aircraft was carrying two platoons, placing the number of passengers between 60 and 100 troops. According to the military chief, a deployment is already underway in the area to assist the injured.With deep sorrow, I report that a Hercules aircraft from our Colombian Air Force suffered a tragic accident while taking off from Puerto Leguizamo (Putumayo), when it was transporting troops, Sanchez wrote on X.While authorities mobilize to respond to the accident and determine the cause of the crash, the Defen
Nagyot nőtt a súlyos repülőszerencsétlenség áldozatainak száma

Infostart / MTI

A legfrissebb adatok szerint hatvanhatan haltak meg a Kolumbia délnyugati részén hétfőn lezuhant katonai repülőgép balesetében, több tucatnyian megsérültek.

A kolumbiai légierő Lockheed Martin Hercules C-130 típusú szállítógépe röviddel a felszállás után zuhant le hétfő délelőtt az ország déli részén fekvő Puerto Leguízamo térségében. Carlos Silva tábornok, a légierő parancsnoka korábban közölte, hogy 114 utas és 11 fős legénység volt a gép fedélzetén. Jhon Gabriel Molina Acosta, Putumayo tartomány kormányzója szerint

a repülőn zömében katonák utaztak, de voltak rajta rendőrök is.

A balesetben 58 katona, hat légierő-tag és két rendőr vesztette életét, egy katonai forrás által közzétett új adatok szerint. Korábban 34 halottról számoltak be a hatóságok.

A tragédia pontos okait még vizsgálják. Pedro Sánchez védelmi miniszter közölte, hogy a fedélzeten a baleset miatt tűz is keletkezett, azt követően pedig a szállított lőszer egy része felrobbant.

„Szabálytalanul beavatkozókra” utaló jelet azonban eddig nem találtak – tette hozzá.

Helyzet az ukrajnai harctéren: drónok ellen jól megy a védekezés, rakéták ellen egyre kevésbé

Az ukrán légvédelem helyzete 2026 elején különösen a ballisztikus rakéták elleni védekezés terén vált kritikussá, a helyzetet tovább nehezíti a közel-keleti háború, amely jelentős mennyiségű amerikai légvédelmi rakétát köt le. Ukrajna ellátása légvédelmi rakétákkal ma már nem csupán politikai szándék kérdése – vélekedett az InfoRádió által megkérdezett szakértő.
Orbán Viktor: most biztonságra és tapasztalatra van szükség

Gyűlöletre, dühre nem lehet sem jövőt, sem hazát építeni – mondta a miniszterelnök országjárásának hétfői esti állomásán Kecskeméten. „Aközött kell választanunk, hogy ki alakítson kormányt: én vagy Zelenszkij" – fogalmazott Orbán Viktor.
 

Orbán Viktor: Európa lelkéért harcolunk, el akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani az Európai Uniót

Patrióta Nagygyűlés – Budapesti kiáltvány Európának

Itt visszanézheti Orbán Viktor Patrióta nagygyűlésen elmondott beszédét

A Patrióták vezetői Budapesten sorra biztosították támogatásukról Orbán Viktort

1. Patrióta Nagygyűlés: „csak együtt tudjuk megvédeni Európát”

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Panyi Szabolcs visszakozik, csak befolyásosnak próbált látszani

Orbán Viktor: Szijjártó Péter lehallgatása a Tisza Párt érdekében történt – videó

Orbán Anita elismerte, hogy találkozott Panyi Szabolccsal

Trump szerint közel a megállapodás, Irán tagad – Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Hétfőn újabb fordulat történt az iráni háborúban: Donald Trump amerikai elnök bejelentette, tárgyalások folynak az iráni vezetéssel, emiatt öt nappal elhalasztotta az iráni erőművek ellen tervezett támadásokat. Irán azonban tagadja, hogy tárgyalna Washingtonnal, a parlament elnöke egyenesen álhírről beszélt. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legújabb eseményeivel.

Súlyos hibát követ el rengeteg magyar az első tavaszi fűnyírásnál: a sztárkertész elárulta a tökéletes pázsit titkát

Hogyan maradhat üde és szép a füvünk? Hogyan álljunk neki a gyep tavaszi telepítésének? Íme, a hazai szakemberek néhány jó tanácsa, amire érdemes lesz mostanában odafigyelni!

US and Iran give differing accounts of potential talks as Trump postpones strikes on power plants

Iran's parliament speaker says reports of talks are "fake news", as the White House downplays "speculation about meetings" in a "fluid situation".

2026. március 24. 06:30
Élő adásban omlott össze és halt meg a műsorvezető
2026. március 24. 06:00
Helyzet az ukrajnai harctéren: drónok ellen jól megy a védekezés, rakéták ellen egyre kevésbé
