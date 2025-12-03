ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.39
usd:
327.02
bux:
109680.53
2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fából készült, kézzel színezett betlehem.
Nyitókép: Getty Images/alexhstock

Jézus neve törölve: politikai Betlehem-háború az olaszoknál

Infostart / MTI

A karácsonyi ünnepek közeledtével Olaszországban ismét vita kíséri a betlehemek állítását az intézményekben: Genova város baloldali polgármestere például nemet mondott Jézus születésének ilyetén felidézésére, amire a Liga jobboldali párt főtitkárhelyettese hordozható betlehemmel válaszolt.

Silvia Salis idén megválasztott genovai polgármester, a baloldali Demokrata Párt (PD) politikusa mandátumának első karácsonyán úgy döntött, hogy a polgármesteri palota udvarán nem állítanak fel betlehemet.

A város hagyományának számított, hogy a Szent Ambrusról elnevezett templom betlehemet készített a polgármesteri hivatal számára.

Salis döntése szerint most Télapó-falut nyitnak meg.

„A múltbéli karácsonyok szelleme elmúlt, most új karácsonyi szellem érkezett”

– utalt a polgármester Charles Dickens Karácsonyi ének regényére.

Valentino Porcile genovai pap a helyi sajtónak hangoztatta, hogy a betlehemnek összetettebb az üzenete: „a karácsony az évnek az a pillanata, amikor a népek és a családok ismét ráéreznek a Krisztus születése képviselte békére”. Emlékeztetett, hogy a betlehemállítás hagyományát Szent Ferenc indította el Itáliában és Európában.

A genovai polgármesternek Roberto Vannacci a fegyveres erők egykori tábornoka, a Liga párt második számú politikusa is válaszolt. Vannacci a közösségi oldalán videót közölt, amelyben hordozható betlehemet mutatott be: egy terepszínű katonai hátizsákot úgy alakított át, hogy az elejét átlátszó háló fedi, így jól látszik a hátizsák belsejében rögzített betlehem.

„Vannak helyek, ahonnan el akarják távolítani a betlehemet, vagy el akarják rejteni. Mi viszont magunkkal visszük mindenhova”

– hangoztatta Roberto Vannacci.

A Giorgia Meloni vezette jobbközép kormány 2023 decemberében törvényjavaslatot nyújtott be, amely kötelezővé kívánta tenni az olasz oktatási intézményekben a betlehem felállítását. A kezdeményezés még nem került parlamenti szavazásra, így az iskolák önállóan döntenek.

A közép-olaszországi Lazio tartomány jobboldali többségű önkormányzati testülete idén több mint százezer eurós nyereményt ajánlott fel a legszebb betlehemet elkészítő általános iskolának. Paola De Nigris Albani, a társadalmi mobilitás előmozdításáért felelős egyesület (Scosse) vezetője úgy reagált, hogy a jobboldal olyan kultúrát akar terjeszteni, amely nincsen összhangban a mai iskolai osztályok valóságával.

A Toszkánában található, több mint háromezer lakosú Magliano általános iskolája bejelentette, hogy a karácsonyi énekekből eltávolítják Jézus nevét. Az iskola azzal indokolta döntését, hogy a vallási utalások megosztónak számítanak, és kizárják az ünneplésből a nem keresztény vagy nem hívő tanulókat. Tavalyi statisztikai adatok szerint Magliano lakosságának nyolc százaléka bevándorló.

Gabriele Fusini polgármester hangoztatta, hogy tiszteletben tartja az oktatási intézmény autonómiáját, de nem ért egyet a döntéssel. „Az iskola az összes közintézményhez hasonlóan laikus, de a laikusságot nem a hagyományok eltörlésével lehet fenntartani” – nyilatkozott a polgármester, aki úgy döntött, hogy Magliano terén betlehemet állít fel Jézus születésének jelenetével.

Kezdőlap    Külföld    Jézus neve törölve: politikai Betlehem-háború az olaszoknál

olaszország

kereszténység

karácsony

betlehem

jézus krisztus

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Beperli az EU-t Magyarország

Beperli az EU-t Magyarország

Szijjártó Péter brüsszeli sajtótájékoztatóján beszámolt arról, hogy az Európai Bizottság, az Európai Tanács és az Európai Parlament politikai egyezségre jutott abban, hogy kitiltják az EU-ból az orosz kőolajat és földgázt 2027 második felétől, a földgázt szeptembertől, a kőolajat az év végétől. A jogi harcot Budapest Pozsonnyal együtt kívánja megvívni ez ellen.
 

Zárnák az orosz gázcsapokat Európában – Itt a menetrend

Botrány Brüsszelben: vádat emeltek az EU volt külügyi vezetője ellen

Demkó Attila: a nyugati narratívagyár becsődölt, a háború legvéresebb szakasza jöhet

VIDEÓ
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.03. szerda, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Folytatódik a küzdelem a tőzsdéken

Folytatódik a küzdelem a tőzsdéken

A gyenge hétkezdés után kezd helyreállni a nyugalom a piacokon. A japán kamatemelési várakozások globális kötvényeladási hullámot váltottak ki, tovább súlyosbították a kriptovaluták zuhanását, és a részvények is nyomás alá kerültek. Mostanra azonban kezdenek magukra találni a tőzsdék, a hangulatot pedig az is támogatja, hogy Trump tegnap arról beszélt, hogy jövő év elején bejelentheti a következő Fed-elnök személyét, a listát pedig egy főre szűkítette. A várakozások szerint ez a személy Kevin Hassett, aki vélhetően lazább monetáris politikát fog képviselni, ami alapvetően kedvező a kockázatos eszközöknek. Ami pedig a tőzsdei mozgásokat illeti, vegyes mozgásokat láttunk Ázsiában, Európában pedig kisebb emelkedéssel indult a nap, délutánra azonban elfogyott a lendület. Az USA-ban egyelőre nincs egyértelmű irány, a tech szektor újra nyomás alá került, ezúttal a Microsoft miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól

Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól

Amikor felvillan a legjobb árak és akciók ígérete, sokszor a határ másik oldalán is megkeressük azokat. De mennyire éri meg most? Mutatjuk!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia denies Putin rejected all of US peace plan, as No 10 hits out at 'Kremlin claptrap'

Russia denies Putin rejected all of US peace plan, as No 10 hits out at 'Kremlin claptrap'

Responding to Vladimir Putin's claims that Russia is "ready" for war with Europe, Keir Starmer's spokesman says Putin "isn't serious about peace".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 3. 13:21
A Kreml pontosította, mit gondol Vlagyimir Putyin az amerikai béketervről
2025. december 3. 13:10
Ukrajna újabb csapást mért a Barátság kőolajvezetékre
×
×
×
×