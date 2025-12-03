Jézus neve törölve: politikai Betlehem-háború az olaszoknál

Silvia Salis idén megválasztott genovai polgármester, a baloldali Demokrata Párt (PD) politikusa mandátumának első karácsonyán úgy döntött, hogy a polgármesteri palota udvarán nem állítanak fel betlehemet.

A város hagyományának számított, hogy a Szent Ambrusról elnevezett templom betlehemet készített a polgármesteri hivatal számára.

Salis döntése szerint most Télapó-falut nyitnak meg.

„A múltbéli karácsonyok szelleme elmúlt, most új karácsonyi szellem érkezett”

– utalt a polgármester Charles Dickens Karácsonyi ének regényére.

Valentino Porcile genovai pap a helyi sajtónak hangoztatta, hogy a betlehemnek összetettebb az üzenete: „a karácsony az évnek az a pillanata, amikor a népek és a családok ismét ráéreznek a Krisztus születése képviselte békére”. Emlékeztetett, hogy a betlehemállítás hagyományát Szent Ferenc indította el Itáliában és Európában.

A genovai polgármesternek Roberto Vannacci a fegyveres erők egykori tábornoka, a Liga párt második számú politikusa is válaszolt. Vannacci a közösségi oldalán videót közölt, amelyben hordozható betlehemet mutatott be: egy terepszínű katonai hátizsákot úgy alakított át, hogy az elejét átlátszó háló fedi, így jól látszik a hátizsák belsejében rögzített betlehem.

„Vannak helyek, ahonnan el akarják távolítani a betlehemet, vagy el akarják rejteni. Mi viszont magunkkal visszük mindenhova”

– hangoztatta Roberto Vannacci.

A Giorgia Meloni vezette jobbközép kormány 2023 decemberében törvényjavaslatot nyújtott be, amely kötelezővé kívánta tenni az olasz oktatási intézményekben a betlehem felállítását. A kezdeményezés még nem került parlamenti szavazásra, így az iskolák önállóan döntenek.

A közép-olaszországi Lazio tartomány jobboldali többségű önkormányzati testülete idén több mint százezer eurós nyereményt ajánlott fel a legszebb betlehemet elkészítő általános iskolának. Paola De Nigris Albani, a társadalmi mobilitás előmozdításáért felelős egyesület (Scosse) vezetője úgy reagált, hogy a jobboldal olyan kultúrát akar terjeszteni, amely nincsen összhangban a mai iskolai osztályok valóságával.

A Toszkánában található, több mint háromezer lakosú Magliano általános iskolája bejelentette, hogy a karácsonyi énekekből eltávolítják Jézus nevét. Az iskola azzal indokolta döntését, hogy a vallási utalások megosztónak számítanak, és kizárják az ünneplésből a nem keresztény vagy nem hívő tanulókat. Tavalyi statisztikai adatok szerint Magliano lakosságának nyolc százaléka bevándorló.

Gabriele Fusini polgármester hangoztatta, hogy tiszteletben tartja az oktatási intézmény autonómiáját, de nem ért egyet a döntéssel. „Az iskola az összes közintézményhez hasonlóan laikus, de a laikusságot nem a hagyományok eltörlésével lehet fenntartani” – nyilatkozott a polgármester, aki úgy döntött, hogy Magliano terén betlehemet állít fel Jézus születésének jelenetével.