Emmanuel Macron közös európai kábítószer-ellenes fellépést sürget, a helyzet már rosszabb, mint a tengerentúlon

Közös európai fellépést sürget a kábítószer kereskedelem ellen a francia elnök, Emmanuel Macron.

„Franciaországban az elmúlt hetekben, hónapokban megnövekedtek a leszámolások, különösen Marseille-ben, amely szinte leszakadni látszik az ország többi részétől. Heti szinten, sőt sokszor naponta történnek megtorlások, leszámolások, és kisvárosokra, falvakra is kezd kiterjedni a helyzet” – mondta az InfoRádióban Csepeli Réka, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézet kutatója.

Emiatt kérik a franciák az Európai Unió fellépését, illetve egy nagyobb nemzetközi összefogást – az EU 2023. októberében létrehozott egy ütemtervet, ennek megfelelően egy megerősített összefogást szeretne Párizs. Csepeli Réka szerint

az Egyesült Államok helyett ma már az EU számít a világ legnagyobb kokainpiacának, tehát hatalmas mennyiségekről van szó, és a kereskedelem nem ismer határokat.

Elsősorban a kikötők vannak előtérben, és Hollandia minden szempontból vezeti a statisztikákat, de valamennyi országban erősödés érezhető a kábítószer-kereskedelemben.

A kutató szerint az elmúlt években hatalmas mennyiségű kábítószert foglaltak le a hatóságok a különböző kikötőkben, csak 2021-ben például több mint 300 tonnát egyedül kokainból. Ezek a szállítmányok hatalmas bevételeket jelentenek a kereskedőknek, ezért a francia elnök első körben gazdasági fellépést sürget, és a külügyminiszer is igyekszik egyezségeket kötni Latin-Amerikai országokkal.

Az NKE Európa Stratégia Kutatóintézet kutatója leszögezte,

hiába hoztak Franciaországban 2025. júniusában egy szigorú, kábítószer-kereskedelem elleni törvényt, aminek fordulópontot kellett volna jelentenie, a számok nem ezt igazolják.

Más javaslatok is előkerültek, például a szélsőbaloldali Engedetlen Franciaország, a La France insoumise pártja részéről, amely kifejezetten szorgalmazza a marihuána legalizálását azzal az indokkal, hogy így megfosztanák a kábítószer-kereskedőket a bevételüktől, egyébként pedig eddig sem sikerült tiltással megfékezni a szerek áramlását – idézte érveiket Csepeli Réka. Több európai ország, így Málta, Luxemburg, és 2024-től Németország is legalizálta a rekreációs kannabiszt, azonban a számok elég kétségbeejtőek, más irányt vett a szerfogyasztás, aminek szemmel láthatóan következményei vannak például a német egészségügyben is – húzta alá.

Emmanuel Macron a közös európai fellépésben látja a megoldást. Ehhez az is hozzátartozik, hogy a francia elnök több éve szorongatott belpolitikai helyzetben van, és kifelé igyekszik ügyesen politizálni. EU-s szinten ez jól is megy neki, és a következő helyhatósági választásig az erős kéz politikája pozitívan formálhatja a róla alkotott képet – jegyezte meg Csepeli Réka.