2025. december 2. kedd
Emmanuel Macron francia államfő beszédet mond a francia nagyköveteknek a párizsi államfői hivatalban 2025. január 6-án, a Charlie Hebdo című francia szatirikus hetilap szerkesztősége ellen elkövetett, több halálos áldozattal járó iszlamista terrortámadás tizedik évfordulója előtti napon.
Nyitókép: MTI/EPA/AP pool/Aurelien Morissard

Emmanuel Macron közös európai kábítószer-ellenes fellépést sürget, a helyzet már rosszabb, mint a tengerentúlon

Infostart / InfoRádió - Kántor Viola

Franciaország legnagyobb kikötővárosa, Marseille lassan teljesen különálló világgá kezd válni a virágzó kábítószer-kereskedelem miatt, és Franciaország más területein sem valami rózsás a helyzet, hiába hoztak idén tavasszal szigorú törvényeket. Csepeli Réka, az NKE Európa Stratégia Kutatóintézet kutatója az InfoRádióban arról beszélt, hogy Emmanuel Macron milyen szorongatott helyzetben van emiatt, és miért lenne szüksége az EU-nak a mielőbbi erős, közös fellépésre.

Közös európai fellépést sürget a kábítószer kereskedelem ellen a francia elnök, Emmanuel Macron.

„Franciaországban az elmúlt hetekben, hónapokban megnövekedtek a leszámolások, különösen Marseille-ben, amely szinte leszakadni látszik az ország többi részétől. Heti szinten, sőt sokszor naponta történnek megtorlások, leszámolások, és kisvárosokra, falvakra is kezd kiterjedni a helyzet” – mondta az InfoRádióban Csepeli Réka, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézet kutatója.

Emiatt kérik a franciák az Európai Unió fellépését, illetve egy nagyobb nemzetközi összefogást – az EU 2023. októberében létrehozott egy ütemtervet, ennek megfelelően egy megerősített összefogást szeretne Párizs. Csepeli Réka szerint

az Egyesült Államok helyett ma már az EU számít a világ legnagyobb kokainpiacának, tehát hatalmas mennyiségekről van szó, és a kereskedelem nem ismer határokat.

Elsősorban a kikötők vannak előtérben, és Hollandia minden szempontból vezeti a statisztikákat, de valamennyi országban erősödés érezhető a kábítószer-kereskedelemben.

A kutató szerint az elmúlt években hatalmas mennyiségű kábítószert foglaltak le a hatóságok a különböző kikötőkben, csak 2021-ben például több mint 300 tonnát egyedül kokainból. Ezek a szállítmányok hatalmas bevételeket jelentenek a kereskedőknek, ezért a francia elnök első körben gazdasági fellépést sürget, és a külügyminiszer is igyekszik egyezségeket kötni Latin-Amerikai országokkal.

Az NKE Európa Stratégia Kutatóintézet kutatója leszögezte,

hiába hoztak Franciaországban 2025. júniusában egy szigorú, kábítószer-kereskedelem elleni törvényt, aminek fordulópontot kellett volna jelentenie, a számok nem ezt igazolják.

Más javaslatok is előkerültek, például a szélsőbaloldali Engedetlen Franciaország, a La France insoumise pártja részéről, amely kifejezetten szorgalmazza a marihuána legalizálását azzal az indokkal, hogy így megfosztanák a kábítószer-kereskedőket a bevételüktől, egyébként pedig eddig sem sikerült tiltással megfékezni a szerek áramlását – idézte érveiket Csepeli Réka. Több európai ország, így Málta, Luxemburg, és 2024-től Németország is legalizálta a rekreációs kannabiszt, azonban a számok elég kétségbeejtőek, más irányt vett a szerfogyasztás, aminek szemmel láthatóan következményei vannak például a német egészségügyben is – húzta alá.

Emmanuel Macron a közös európai fellépésben látja a megoldást. Ehhez az is hozzátartozik, hogy a francia elnök több éve szorongatott belpolitikai helyzetben van, és kifelé igyekszik ügyesen politizálni. EU-s szinten ez jól is megy neki, és a következő helyhatósági választásig az erős kéz politikája pozitívan formálhatja a róla alkotott képet – jegyezte meg Csepeli Réka.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Emmanuel Macron közös európai kábítószer-ellenes fellépést sürget, a helyzet már rosszabb, mint a tengerentúlon

