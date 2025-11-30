Az oroszok lecsaptak Kijevre

Mikola Kalasnyik, a kijevi régió katonai adminisztrációjának vezetője a Telegramon számolt be arról, hogy Vishorodban egy ember meghalt és 11 megsebesült. Hat sebesültet kórházba szállítottak.

"A sérültek száma valószínűleg emelkedni fog"

- figyelmeztetett Kalasnyik.

Kijev, 2025. szeptember 28. Tûzoltók a Kijevet ért orosz légitámadást követõen 2025. szeptember 28-án. Az ukrán hatóságok közlése szerint a fõvárost ért támadásban legkevesebb négy ember életét vesztette. MTI/AP/Efrem Lukackij

A támadást azt követően indították, hogy Kijev bejelentette, tengeri drónokkal támadt egy fontos olajipari létesítményre egy fekete-tengeri orosz kikötőben, Novorosszijszk közelében. A világ olajkínálatának mintegy 1 százalékát adó orosz Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) működése szombaton állt le az ukrán dróntámadás miatt a fekete-tengeri kikötői terminál egyik átfejtőpontján.

BREAKING:



Ukraine releases videos of their naval drones striking 2 Russian shadow fleet oil tankers off the Turkish Black Sea coast yesterday.



The tankers were supposed to pick up oil in the Russian port of Novorossiysk. pic.twitter.com/z6JqiyUwRd — Visegrád 24 (@visegrad24) November 29, 2025

A terminál három átfejtőpontjából az egyikben keletkezett komoly kár, egy másik jelenleg épp javítás alatt áll.