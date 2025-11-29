ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 30. vasárnap
29 November 2025, Hesse, Gießen: Police officers block access for demonstrators near the assembly hall. Several thousand demonstrators protested against the founding of a new AfD youth organization on Saturday. Its predecessor, Junge Alternative, which had been classified as right-wing extremist, had dissolved itself. Photo: Boris Roessler/dpa (Photo by Boris Roessler/picture alliance via Getty Images)
Nyitókép: picture alliance, dpa/picture alliance via Getty I

Erőszakba torkolló tüntetés zavarta meg az AfD új ifjúsági szervezetének alakuló kongresszusát

Infostart / MTI

Az Alternatíva Németországnak (AfD) párt új ifjúsági szervezetének alakuló kongresszusát erőszakba torkolló tüntetés zavarta meg szombaton a közép-németországi Giessen városban. A tüntetők összecsaptak a rendőrökkel, aminek következtében többen kisebb sérüléseket szenvedek.

A hatóságok közlése szerint a tüntetők a mintegy 90 ezer lélekszámú városban több helyszínen is összetűztek a rendőrökkel. Utóbbiak a köveket dobáló tüntetők ellen paprikasprayt használtak, egy másik helyszínen pedig vízágyút vetettek be a mintegy kétezer tüntetővel szemben, aki elzárta a kongresszushoz vezető utat, és felszólítás ellenére sem távozott.

A helyi kórház szóvivőjének tájékoztatása szerint főleg kéz- és lábsérüléssel hozzájuk érkezőket láttak el, akik ezt követően el is hagyhatták az egészségügyi intézményt. A rendőrség közlése szerint legkevesebb 15 munkatársuk is könnyebb sérüléseket szenvedett.

Julian Schmidt, az AfD szövetségi parlamenti képviselője a dpa hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy mintegy 20 tüntető támadta meg, és könnyebb sérüléseket szenvedett, miután a kongresszusi csarnok közelében leparkolt az autójával.

A rendőrség szerint egy másik AfD-képviselőt is megtámadtak a Giessen melletti Heuchelheim településén, és a feltételezett elkövetőt őrizetbe vették.

A tüntetést szervező német szakszervezetek országos szövetségének (DGB) adatai szerint több mint 20 000 tüntető demonstrált a városban.

Friedrich Merz német szövetségi kancellár élesen bírálta a giesseni erőszakot. "Ma este a televízióban olyan képeket fognak látni Giessenből, amelyek egyáltalán nem vidámak, összecsapást a szélsőbal és a szélsőjobb között" - mondta Merz a szász-anhalti CDU tartományi pártkongresszusán Magdeburgban. "Azt akarom, hogy mutassuk meg a politikai centrumban: képesek vagyunk megoldani a problémákat" - hangsúlyozta Merz.

Alexander Dobrindt szövetségi belügyminiszter pedig a szászországi CDU lipcsei pártkongresszusán tartott beszédében ítélte el a történteket. Mint mondta, a tüntetés alapvető jog, de "nincs olyan alapvető jog, amely igazolná, hogy erőszakkal lépjenek fel biztonsági erőink ellen".

Az AfD rendezvénye csak több mint kétórás késéssel tudott elkezdődni, mert a tüntetők akadályozták, hogy a mintegy ezer főnyi résztvevő megközelítse a giesseni kongresszusi központot.

Alice Weidel és Tino Chrupall, az AfD vezetői, valamint az új ifjúsági szervezet kijelölt vezetője, Jean-Pascal Holm sem tudott időben megérkezni a kongresszus helyszínére. "Ami kint zajlik, kedves baloldaliak, kedves szélsőségesek - nézzetek magatokra -, az mélyen antidemokratikus" - jelentette ki Weidel a rendezvényen.

Az új ifjúsági szervezet elődjét, az Ifjú Alternatívát (JA), amely autonómiát élvezett, és viszonylag laza szálakkal kötődött az AfD-hez, március végén feloszlatták, miután a párt úgy döntött, hogy megszakítja vele a kapcsolatát. A német alkotmányvédelmi hivatal 2023-ban antidemokratikus törekvésekre utaló bizonyítékokra hivatkozva szélsőjobboldali szervezetnek minősítette a JA-t, ami ellen a az AfD és a JA is panaszt tett.

Az AfD szorosabban akarja felügyelni új ifjúsági szervezetet, amely a szombati kongresszuson a Generation Deutschland (GD) nevet kapta.

