Felszólítás az Európai Bizottságnak: újra elítélte Magyarországot az Európai Parlament

Az Európai Parlament szerint romlott a magyar jogállamiság helyzete, mióta 2018-ban elindították Magyarország ellen az uniós alapértékek lehetséges megsértése és jogállamisági aggályok miatt a hetes cikk szerinti eljárást. Az Európai Parlament (EP) képviselőinek csaknem kétharmada támogatta az erről szóló, jogi kötőerővel nem rendelkező állásfoglalást – írja az Index összefoglalója.

Az EP felszólítja az Európai Bizottságot és a tagállamok kormányaiból álló Európai Unió Tanácsát, hogy kiemelten foglalkozzanak a témával, a Tanács pedig folytassa az eljárást, aminek

a végén akár megvonhatják Magyarország szavazati jogát a Tanácsban.

Az állásfoglalásról végül 636 EP-képviselő szavazott, majdnem kétharmados többséggel, 415 igen, 193 nem és 28 tartózkodás mellett felszólították a Tanácsot, mondja ki, hogy Magyarországon fennáll az unió alapértékeinek súlyos és egyértelmű megsértése.

A jelentésről az azt elkészítő Tineke Strik kedden 16 óra 30 perckor tart sajtótájékoztatót.