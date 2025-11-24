ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.48
usd:
332.69
bux:
0
2025. november 24. hétfő Emma
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A spare anchor sits in its well on the forepeek of the shipwrecked Titanic.
Nyitókép: Getty Images / Ralph White

700 milliót ért a zsebóra a Titanicról: akkor állt meg, amikor a hajó elsüllyedt

Infostart

Rekordáron, 1,78 millió fontért (kb. 742 millió forint) kelt el aukción egy arany zsebóra, amelyet a Titanic egyik leggazdagabb utasának holttesténél találtak.

Isidor Straus és felesége közte voltak annak a több mint 1500 halálos áldozatnak, akik a Titanicon vesztették életüket 1912-ben – írja a Telex a BBC híre alapján. A férfi holttestét a katasztrófa után néhány nappal emelték ki az Atlanti-óceánból, a nála lévő vagyontárgyak között volt a most aukcióra adott 18 karátos arany Jules Jurgensen zsebóra is. Az óra a Straus-családban maradt, egészen most hétvégéig, amíg árverésre nem bocsátották.

Isidor Straus bajor származású amerikai üzletember és politikus volt, a New York-i Macy's áruház társtulajdonosa. Felesége holttestét sosem találták meg.

Egy levél, amelyet felesége, Ida Straus írt a Titanic levélpapírjára, 100 ezer fontért kelt el az aukción. A Titanic utaslistáját 104 ezer fontért adták el, egy aranyérmét pedig, amelyet a túlélők adományoztak az RMS Carpathia legénységének, 86 ezer fontért adtak tovább. A Titanic-tematikus árverésen összesen 3 millió fontot gyűjtöttek össze.

A rekorder zsebóra 02:20-kor állt meg, abban a pillanatban, amikor a Titanic elsüllyedt. Az órába Straus monogramja van belevésve, állítólag felesége adta neki 43. születésnapjára. Az óra generációkon át öröklődött, mire Kenneth Hollister Straus, Isidor dédunokája megjavíttatta és helyreállította az órát.

Kezdőlap    Külföld    700 milliót ért a zsebóra a Titanicról: akkor állt meg, amikor a hajó elsüllyedt

árverés

titanic

zsebóra

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Genfből érkezik a béke Ukrajnába? Az amerikai és az ukrán álláspont már ismert

Genfből érkezik a béke Ukrajnába? Az amerikai és az ukrán álláspont már ismert

Sikerült jelentős előrelépést elérni az ukrajnai háború rendezését szolgáló amerikai béketerv nyitott kérdéseivel kapcsolatban - ismertette Marco Rubio amerikai külügyminiszter Genfben vasárnap, az ukrán delegációval folytatott megbeszéléseket követően.
 

Amerika változtat a béketerven, jól haladnak a genfi ukrán–amerikai tárgyalások

Párizs, London és Berlin új, csatlakozó béketervet nyújtott be Donald Trump javaslatához

Donald Trump Genfbe üzent: „Ukrajna nem hálás, Európa továbbra is vesz orosz olajat”

Megvolt az első forduló, üzent a határok megváltoztatásáról Ursula von der Leyen

Ki készítette a béketervet? Marco Rubio külügyminiszter cáfolja a republikánus szenátorokat

Európai NATO-t hozna létre az unióból Manfred Weber

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.24. hétfő, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Teljes a káosz a béketerv körül, lehet még esélye Ukrajnának - Háborús híreink hétfőn

Teljes a káosz a béketerv körül, lehet még esélye Ukrajnának - Háborús híreink hétfőn

A hétvége során tovább bonyolódott a 28 pontos amerikai béketerv: Donald Trump szerint igazából a javaslatcsomag még nem is volt végleges, a vasárnapi genfi tárgyalások után módosításokat hajtottak végre benne, ukrán kérésre. Eközben Európa is elkészítette a Kijevnek jóval kedvezőbb tervezetét, Oroszország ugyanakkor valószínűleg sem az európai, sem az amerikai csomagra nem fog rábólintani. A fronton folytatódik a lassú orosz előretörés, a harcoló felek egymás elektromos hálózatát támadják. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenet, mennyibe kerül egy példány az internet sztármacskájából: Magyarországon nem is tarthatja bárki

Döbbenet, mennyibe kerül egy példány az internet sztármacskájából: Magyarországon nem is tarthatja bárki

Egyre több közösségimédia-videóban tűnnek fel házi kedvencként tartott karakálok, pedig a látvány mögött szigorú jogi szabályok és komoly állatjólléti kérdések húzódnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Ukraine signal peace plan progress after Geneva talks

US and Ukraine signal peace plan progress after Geneva talks

Both sides say "intensive work" will take place on outstanding issues following talks on a US-backed plan to end the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 24. 06:43
Genfből érkezik a béke Ukrajnába? Az amerikai és az ukrán álláspont már ismert
2025. november 24. 06:36
Egyre több gondot okoznak a medvék Görögországban
×
×
×
×