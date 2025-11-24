700 milliót ért a zsebóra a Titanicról: akkor állt meg, amikor a hajó elsüllyedt

Isidor Straus és felesége közte voltak annak a több mint 1500 halálos áldozatnak, akik a Titanicon vesztették életüket 1912-ben – írja a Telex a BBC híre alapján. A férfi holttestét a katasztrófa után néhány nappal emelték ki az Atlanti-óceánból, a nála lévő vagyontárgyak között volt a most aukcióra adott 18 karátos arany Jules Jurgensen zsebóra is. Az óra a Straus-családban maradt, egészen most hétvégéig, amíg árverésre nem bocsátották.

Isidor Straus bajor származású amerikai üzletember és politikus volt, a New York-i Macy's áruház társtulajdonosa. Felesége holttestét sosem találták meg.

Egy levél, amelyet felesége, Ida Straus írt a Titanic levélpapírjára, 100 ezer fontért kelt el az aukción. A Titanic utaslistáját 104 ezer fontért adták el, egy aranyérmét pedig, amelyet a túlélők adományoztak az RMS Carpathia legénységének, 86 ezer fontért adtak tovább. A Titanic-tematikus árverésen összesen 3 millió fontot gyűjtöttek össze.

A rekorder zsebóra 02:20-kor állt meg, abban a pillanatban, amikor a Titanic elsüllyedt. Az órába Straus monogramja van belevésve, állítólag felesége adta neki 43. születésnapjára. Az óra generációkon át öröklődött, mire Kenneth Hollister Straus, Isidor dédunokája megjavíttatta és helyreállította az órát.