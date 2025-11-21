Megjelenik Nicolas Sarkozy börtönben írt könyve

"A börtönben nincs se látnivaló, se tennivaló. Elfelejtem a csendet, ami nem létezik a Santéban, ahol sok a hallgatnivaló. A zaj sajnos állandó. A sivataghoz hasonlóan a belső élet a börtönben megerősödik" - írta az exelnök, aki három hétig volt börtönben, miután elítélték a 2007-es elnökválasztási kampányának líbiai finanszírozásával kapcsolatos ügyben.

Franciaország 2007 és 2012 közötti elnökét szeptember 25-én ítélte öt év börtönbüntetésre a párizsi büntetőbíróság bűnszövetségben való részvételért a 2007-es győztes elnökválasztási kampánya törvénytelen líbiai finanszírozása miatt indított perben.

Bár az ítélet elsőfokú volt, a bíróság - olyan "kivételesen súlyos tényekre" hivatkozva, amelyek "megingathatják az állampolgárok bizalmát a képviselőikben" - úgynevezett halasztott letartóztatási parancsot adott ki az exelnök ellen.

A büntetés ideiglenes végrehajtást vont maga után, ami azt jelenti, hogy bár Sarkozy - aki az ügy kirobbanása óta ártatlanságát hangsúlyozza - fellebbezett az ítélet ellen, az nem bírt halasztó jelleggel.

A 70 éves exelnök október 21-től három hétig volt őrizetben a párizsi La Santé börtönben, november 10-én szabadlábra helyezték, rendőri felügyelet mellett.

A fellebbviteli pert 2026 március 16. és június 3. között tartják.

A párizsi büntetőbíróság első fokon bizonyítottnak látta, hogy Nicolas Sarkozy még belügyminiszterként 2005-ben megállapodott Moamer el-Kadhafi néhai líbiai vezetővel arról, hogy utóbbi a 2007-es elnökválasztási kampányához törvénytelen módon pénzügyi támogatást ad. A bíróság kimondta, hogy az exelnök bűnszövetségben való részvétel miatt vétkes, mert "hagyta, hogy egykori közvetlen munkatársai, politikai támogatói és a közvetítők pénzügyi támogatást szerezzenek a líbiai rezsimtől", elvileg a 2007-es győztes elnökválasztási kampány finanszírozásához, mégpedig több millió euró összegben.

A fellebbviteli perben kilenc további gyanúsított is újra a bíróság elé áll, köztük Sarkozy két egykori közeli munkatársa, Claude Guéant és Brice Hortefeux- két egykori belügyminiszter -, valamint Alexandre Djouhri közvetítő, akit első fokon hat év börtönre ítéltek, és azóta is börtönben van.

Néhány órával szabadulása után hétfőn Nicolas Sarkozy az X-en jelezte, hogy már készül a fellebbviteli perére, hogy bizonyítsa ártatlanságát. "Az igazság győzedelmeskedni fog" - írta.

Nicolas Sarkozy az év elején több mint négy hónapig elektronikus nyomkövetőt viselt, amire decemberben egy másik ügyben ítélte jogerősen a francia semmítőszék befolyással üzérkedés és korrupció miatt.

A volt elnök ellen még további négy eljárás folyik, és a semmítőszék november 26-án hozza meg a jogerős ítéletet a 2012-es elnökválasztás kampány törvénytelen finanszírozása miatt indított ügyben, amelyben a fellebbviteli bíróság hat hónap letöltendő és hat hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte az exelnököt.