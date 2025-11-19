ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 19. szerda Erzsébet
Nyitókép: Unsplash.com

Száz méter mélyről mentettek ki egy 66 éves férfit

Infostart / MTI

Franciaországban 100 méter mélyről mentettek ki egy balesetet szenvedett férfit egy barlangból.

Nagyszabású, 24 órás művelettel mentőegységek Franciaország déli részén kimentettek 100 méter mélyről egy balesetet szenvedett férfit egy barlangból – közölte szerdán a helyi prefektúra.

A tájékoztatás szerint a 66 éves barlangjáró egy többméteres zuhanást követően, száz méterrel a földfelszín alatt beszorult az Aven Tagada barlangban Sollies-Toucas település mellett. 44 tűzoltó és 22 barlangász vett részt a mentésben, amelyhez a barlangjáratok kiszélesítése és a falak biztosítása is szükséges volt. A mentőhelikopter leszállásához pedig fákat is ki kellett dönteni.

Négy barlangász járt kedden a barlangban, amikor a 66 éves férfi hét métert zuhant a mélységbe. A férfi térde és a kulcscsontja sérült meg. A barlangászok egyike visszatért a felszínre, hogy segítséget hozzon, míg a másik kettő a balesetet szenvedettnél maradt. Egy orvosi csapat elsősegélyt nyújtott a sérültnek a föld alatt állapotát stabilnak minősítve. A sérültet most már kórházban kezelik.

baleset

franciaország

mentés

barlangászat

