Száz méter mélyről mentettek ki egy 66 éves férfit

Nagyszabású, 24 órás művelettel mentőegységek Franciaország déli részén kimentettek 100 méter mélyről egy balesetet szenvedett férfit egy barlangból – közölte szerdán a helyi prefektúra.

A tájékoztatás szerint a 66 éves barlangjáró egy többméteres zuhanást követően, száz méterrel a földfelszín alatt beszorult az Aven Tagada barlangban Sollies-Toucas település mellett. 44 tűzoltó és 22 barlangász vett részt a mentésben, amelyhez a barlangjáratok kiszélesítése és a falak biztosítása is szükséges volt. A mentőhelikopter leszállásához pedig fákat is ki kellett dönteni.

Négy barlangász járt kedden a barlangban, amikor a 66 éves férfi hét métert zuhant a mélységbe. A férfi térde és a kulcscsontja sérült meg. A barlangászok egyike visszatért a felszínre, hogy segítséget hozzon, míg a másik kettő a balesetet szenvedettnél maradt. Egy orvosi csapat elsősegélyt nyújtott a sérültnek a föld alatt állapotát stabilnak minősítve. A sérültet most már kórházban kezelik.