ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.38
usd:
331.36
bux:
106361.78
2025. november 18. kedd Jenő
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Police car stobes in front of the Hungarian Parliament
Nyitókép: Peter Csaszar/Getty Images

Hajtóvadászat folyik a belga főügyész merénylői után

Infostart / MTI

Brüsszelben és a flamand Brabant tartománybeli Leuvenben összesen 18 helyszínen tartottak házkutatást és őrizetbe vettek nyolc embert kedd hajnalban egy feltételezett merényletkísérlet ügyében, amelynek a brüsszeli királyi főügyész, Julien Moinil volt a célpontja.

A belga igazságügyi hatóságok közlése szerint az ügyben eljáró vizsgálóbíró kedden dönt arról, hogy hivatalosan is letartóztatásba kerüljenek-e a gyanúsítottak. A nyomozás júliusban indult, miután a rendőrség hitelt érdemlő információt kapott egy lehetséges támadásról. A fenyegetettség miatt Moinil védelmét a legmagasabb szintre emelték.

A szövetségi ügyészség közleménye szerint az érintettek az albán szervezett bűnözés köreiből kerülhettek ki, és többüknek büntetett előélete van kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A nyomozóhatóságok hangsúlyozták:

jelenleg sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudják, hogy valóban konkrét merényletterv készült volna a főügyész ellen.

A vizsgálat folytatódik. "Ez a nyomozás ismét bizonyítja, hogy feltétlenül szükség van a rendőrök és bírák jobb védelmére, akik fáradhatatlanul és nap mint nap küzdenek a szervezett bűnözés ellen, és akiket ennek következtében e szervezetek célba vesznek" - nyilatkozta Ann Fransen szövetségi ügyész.

Kezdőlap    Külföld    Hajtóvadászat folyik a belga főügyész merénylői után

brüsszel

belgium

főügyész

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nébih-elnök a gyerekek tömeges ételmérgezésről: két dolog kizárható

Nébih-elnök a gyerekek tömeges ételmérgezésről: két dolog kizárható

A vizsgálatok még zajlanak, jelen pillanatban annyit lehet megállapítani, hogy nem valamilyen élelmiszer alapanyag vagy nem az étel elkészítése okozta a problémát – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnöke. Úgy véli, a jelenlegi szabályok megfelelőek, nincs szükség szigorításra, csak be kell tartani azokat.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Sertéspestis, madárinfluenza: mekkora veszélyben vagyunk? Nemes Imre, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.18. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Alaposan elromlott a hangulat, egyre csúnyább az esés a tőzsdéken

Alaposan elromlott a hangulat, egyre csúnyább az esés a tőzsdéken

Ismét visszatértek a technológiai részvények magas értékeltségével, illetve az esetleges AI-lufival kapcsolatos befektetői aggodalmak, melyek hangulatromláshoz vezettek a nemzetközi részvénypiacokon. Ázsiában komoly mínuszokat lehetett látni, a japán piac több mint 3 százalékot esett, és az európai tőzsdék is nyomás alatt vannak, beleértve a magyar piacot. Az USA-ban ugyancsak esnek a tőzsdék, miközben a befektetők már az Nvidia holnap érkező gyorsjelentését várják. A makrogazdasági eseményeket tekintve, az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,5%-on hagyta az alapkamatot kedden az MNB Monetáris Tanácsa. Ezzel a kondíciók több mint egy éve nem változtak, hamarosan azonban az infláció esésével akár izgalmas döntések is jöhetnek.   Hasonló témákról is szó lesz november 26-i ingyenes rendezvényünkön, ahol az MBH Bank szakértői segítenek eligazodni a részvénybefektetések világában, gyakorlati példákon keresztül bemutatva, hogyan építhető fel egy kiegyensúlyozott portfólió. Részletek és jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
2026 igazán különleges lesz: évszázados élmény vár az emberiségre, csak pár órát kell utazni érte Budapestről

2026 igazán különleges lesz: évszázados élmény vár az emberiségre, csak pár órát kell utazni érte Budapestről

2026 augusztusában évszázados élmény vár azokra, akik hajlandók néhány órát utazni:

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US to sell F-35 jets to Saudi Arabia, Trump says ahead of crown prince's visit

US to sell F-35 jets to Saudi Arabia, Trump says ahead of crown prince's visit

Trump will welcome Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman to the White House for the first time since Jamal Khashoggi's murder.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 18. 14:38
Oeconomus: új fejezet a magyar–amerikai védelmi kapcsolatokban
2025. november 18. 13:23
A pápa szerint sok politikus nem veszi komolyan a klímaválságot
×
×
×
×