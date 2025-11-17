A lengyelek komoly gesztust tettek a fehéroroszok felé

Andrzej Juzwiak hozzátette, hogy a teherforgalom számára így már három átkelő áll nyitva: a most megnyitottak mellett használhatják a Terespolnál lévőt is, amelyet egyébként a lengyel fél egy időre szintén lezárt, a Zapad 25 elnevezésű, szeptemberben rendezett fehérorosz-orosz hadgyakorlat miatt.

A lengyel belügyminisztérium közleményében kiemelték, hogy a varsói kormány a döntéssel igyekszik enyhíteni a környéken élők és a térségben működő vállalkozások nehézségein, amelyeket az átkelők lezárása okozott, példaként említve a szállítmányozási cégeket. A kormány egyúttal hangsúlyozta, hogy a megnyitást az ország, egyben az Európai Unió egyik keleti határának "minden korábbinál biztonságosabbá tétele" tette lehetővé.

A fehérorosz határőrség az Instagramon közzétett bejegyzésében megerősítette, hogy elindult a forgalom a két átkelőnél.

Kuznica Bialostockát és Bobrownikit évekkel korábban, a migrációs nyomás, illetve a Varsó és Minszk között kialakult feszültség miatt zárták le. A Fehéroroszországon át Lengyelországba irányuló illegális bevándorlás miatt Lengyelország riasztórendszerrel ellátott acélkerítést is épített a fehérorosz határon.

A mindkét országgal szomszédos Litvánia a tervek szerint november 30-án nyitja meg újra saját két, Fehéroroszországgal szomszédos határátkelőjét, amelyet a légterébe Fehéroroszország felől érkező meteorológiai léggömbök miatt zárt le. Litvánia szerint a léggömbökkel Fehéroroszországból akartak cigarettát csempészni az Európai Unióba. A balti ország Aljakszandar Lukasenka fehérorosz vezetőt is felelőssé tette, amiért "nem vet véget" ezeknek az incidenseknek.