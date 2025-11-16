A donyecki régióban lévő Pokrovszk felmentésével Moszkva szerint az ukrán hadsereg hat alkalommal próbálkozott, egy kitörési kísérlet mellett. A moszkvai védelmi minisztérium közölte, hogy az ukrán hadseregnek ezen a környéken mintegy 280 katonája esett el, valamint egyebek mellett két páncélozott harcjárművet veszített.

A tárca szerint az ukrán hadsereg két sikertelen kísérletet tett a Harkiv megyei Kupjanszk felmentésére és a város térségében mintegy félszáz katonát veszített.

Pokrovszkot és Kupjanszkot az orosz vezérkari főnök október 26-án bekerítettnek nyilvánította.

Az orosz statisztika szerint elérte a 26 ezret a háború kezdete óta kilőtt ukrán tankok és egyéb páncélozott harcjárművek száma.