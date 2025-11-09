ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 9. vasárnap
A BBC brit közszolgálati rádió- és tévétársaság londoni székháza 2023. március 12-én. Az előző napra a munkatársak sorozatos visszalépése miatt a BBC szinte összes sportműsora műsorvezető és stáb nélkül maradt, miután a BBC televízió március 10-én felfüggesztette Gary Lineker egykori angol válogatott labdarúgó műsorvezetői megbízatását. Ezt megelőzően Lineker élesen bírálta a konzervatív párti brit kormány bevándorlási törvénytervezettét.
Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Akmen

Két vezető is lemondott a BBC-nél a Donald Trumpról szóló összeállítás miatt

Infostart

Lemondott tisztségéről Tim Davie, a BBC főigazgatója, valamint Deborah Turness, a BBC News ügyvezető igazgatója. A lemondás közvetlen előzménye az volt, hogy komoly nemzetközi és belső kritika érte a közszolgálati médiumot a Panorama című dokumentumfilm egyik szegmensével kapcsolatban, amely Donald Trump amerikai elnök 2021. január 6-i beszédét vágta össze félrevezető módon.

A botrányt a Trump: A Second Chance? című, 2024 októberében, az amerikai választásokat megelőzően sugárzott Panorama adás váltotta ki - ad részletes magyarázatot a hírhez a telex.hu.

A bírálatok szerint a BBC úgy vágta össze Trump 2021. január 6-i, a Capitolium ostromát megelőzően elhangzott beszédének részleteit, hogy az kiemelte a kontextusból az elnök szavait, és azt a látszatot keltette, mintha Trump egyértelműen erőszakos cselekményre buzdította volna a támogatóit.

A műsor egy másfél órás beszéd két, egymástól 50 percnyi távolságra elhangzó részletét illesztette össze.

A vágásból kimaradt a beszéd azon része, amelyben az elnök békés kiállásra szólított fel, helyette úgy tűnt, mintha azt mondta volna, hogy együtt fognak a Capitoliumhoz sétálni és „harcolni, mint a pokol” (fight like hell).

Belső bírálatok és külső nyomás

A belső feszültséget Michael Prescott, a BBC szerkesztési elveiért felelős bizottságának korábbi tanácsadója által írt, kiszivárogtatott 19 oldalas dokumentum tetőzte be, amely súlyos elfogultsági és szerkesztési elv megsértési vádakat fogalmazott meg a műsorral kapcsolatban. A dokumentum megjelenését követően a brit alsóházi kultúráért, médiáért és sportért felelős bizottsága is vizsgálatot kért, a republikánusok pedig – köztük Trump sajtótitkára – ”100 százalékos álhírgyártónak” nevezték a BBC-t.

Tim Davie főigazgató bejelentésében a lemondást teljes mértékben saját döntésének nevezte, de elismerte, hogy: ”A BBC News körüli jelenlegi vita érthető módon hozzájárult a döntésemhez.” Hozzátette, hogy bár a BBC jól teljesít,

”voltak hibák, és főigazgatóként nekem kell vállalnom a végső felelősséget.”

Deborah Turness szintén vállalta az elszámoltathatóságot, bár hangsúlyozta, hogy a BBC News intézményi elfogultságával kapcsolatos legutóbbi vádak tévesek. A brit kulturális miniszter, Lisa Nandy is aggodalmát fejezte ki a Panoramaügy komolysága miatt.

