ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.6
usd:
335.69
bux:
107210.23
2025. november 6. csütörtök Lénárd
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Helybeliek egymásra torlódott autóknál a Fülöp-szigeteki Cebu nagyvárosban 2025. november 4-én, amikor a keletrõl érkezõ Kalmaegi tájfun elérte az ázsiai szigetországot. A villámárvizeket okozó trópusi vihar legkevesebb két ember életét követelte.
Nyitókép: MTI/EPA/Juanito Espinosa

Lenullázta a szupertájfun a Fülöp-szigeteket - már érkezik is a következő

Infostart / MTI

Ferdinand Romualdez Marcos, a Fülöp-szigetek elnöke országos katasztrófahelyzetet hirdetett csütörtökön a Kalmaegi tájfun okozta súlyos pusztítás miatt. A döntés célja a helyreállítás felgyorsítása és a következő, esetlegesen szupertájfunná erősödő vihar, a Fung-Wong érkezésére való felkészülés.

Hírügynökségi jelentések szerint a katasztrófavédelmi hatóságok eddig legalább 142 halálos áldozatról számoltak be, további 127 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. Több mint 500 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a rendkívüli áradások miatt, amelyeket a tájfun okozott.

A legsúlyosabban a középső tartományok, különösen Cebu, Negros Occidental és Negros Oriental érintettek. Cebuban 71 halálesetet és 65 eltűntet jelentettek, míg a két Negros-tartományban további 30 halálos áldozatot és 62 eltűntet regisztráltak - közölte Bernardo Rafaelito Alejandro, a polgári védelem helyettes vezetője.

A mentőcsapatok éjjel-nappal dolgoznak az utak megtisztításán és az eltűntek felkutatásán. "A legnagyobb kihívás jelenleg a törmelék eltakarítása" - mondta Alejandro a DZBB rádiónak.

A tartományban egész falvak kerültek sár és törmelék alá, számos járművet a víz az épületek tetejére sodort.

A tájfun, amelyet helyben "Tinóként" is emlegetnek, csütörtök reggel hagyta el a Fülöp-szigeteket, miközben 155 km/órás állandó szélsebességgel és 190 km/órás széllökésekkel haladt tovább Vietnám felé - közölte a Fülöp-szigeteki Meteorológiai Szolgálat.

Vietnámban mintegy 350 ezer ember evakuálását rendelték el Gia Lai tartományban, mivel a hatóságok heves esőkre és erős szélre figyelmeztettek, amelyek veszélyeztethetik a mezőgazdasági területeket és az alacsonyan fekvő vidékeket.

A Fülöp-szigeteken mindeközben a meteorológusok egy újabb trópusi vihart figyelnek, amely az ország keleti és északi régióihoz közelít. A szakemberek szerint a Fung-Wong péntekre elérheti a tájfun, szombatra pedig a szupertájfun erősséget.

A Fülöp-szigeteket évente átlagosan 20 trópusi vihar sújtja; a legsúlyosabb az elmúlt évtizedben a 2013-as Haiyan tájfun volt, amely több mint 6300 emberéletet követelt.

Kezdőlap    Külföld    Lenullázta a szupertájfun a Fülöp-szigeteket - már érkezik is a következő

fülöp-szigetek

vihar

tájfun

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Két „dossziéval” és egy csomaggal szállt fel a fél magyar kormány gépe Washington felé

Két „dossziéval” és egy csomaggal szállt fel a fél magyar kormány gépe Washington felé
Az ukrajnai háború kívánt lezárásának ügye és a magyar–amerikai gazdasági kapcsolatainak fejlesztése ráadásul szorosan össze is függ, nem mellékesen pedig vészesen közeledik az orosz olajszankciók életbe lépésének dátuma, amit meg kíván előzni több kormánytag kíséretében Orbán Viktor. Pénteken találkozik Donald Trump amerikai elnökkel.
 

Összeállt egy magyar–amerikai gazdasági együttműködési csomag – így indul Orbán Viktor Washingtonba

Hivatalos: itt van Donald Trump és Orbán Viktor tárgyalásának két fő témája és a megállapodás három pillére

Geopolitikai kutató: egy Washington-Budapest-Moszkva tengely is kialakulhat

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.06. csütörtök, 18:00
Pompor Zoltán
a Magyar Olvasástársaság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrajna képtelenné vált az elképzelt védekezésre, Moszkva előveszi a nukleáris fegyvereket – Háborús híreink csütörtökön

Ukrajna képtelenné vált az elképzelt védekezésre, Moszkva előveszi a nukleáris fegyvereket – Háborús híreink csütörtökön

Ukrajna háborút megelőző stratégiáját a városi harcokra építetette fel. Az orosz erőfölény, valamint a háború dinamikájának változása elavulttá teszi ezt a stratégiát, és nehéz helyzetbe hozza az emberhiánnyal küzdő ukrán hadsereget - írja Clément Molin OSINT-elemző. Utasítást adott a nukleáris fegyverek tesztelésének előkészítésére vonatkozó javaslatok kidolgozására az orosz elnök a külügy- és a védelmi minisztériumnak, valamint a biztonsági szolgálatoknak és a polgári hatóságoknak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Még mindig gödörben a magyar ipar: kiábrándító adatok érkeztek, ebből nehéz lesz felállni

Még mindig gödörben a magyar ipar: kiábrándító adatok érkeztek, ebből nehéz lesz felállni

2025 szeptemberében az ipari termelés volumene 1,3%-kal meghaladta, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Inside Gaza, BBC sees total devastation after two years of war

Inside Gaza, BBC sees total devastation after two years of war

With endless rubble and destroyed streets as far as the eye can see, any plans for Gaza's future are a far cry from where it is today, writes Lucy Williamson.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 6. 09:42
Ellenzéki újságírókért érkeztek reggel a rendőrök Isztambulban
2025. november 6. 07:58
Öt embert gázolt el szándékosan – ismert volt a rendőrség előtt az ámokfutó
×
×
×
×