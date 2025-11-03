Szívszorító tragédia: saját fia holttestét találta meg az autóroncsok között egy tűzoltó

Szívszorító tragédia rázta meg Olaszországot, miután egy szardíniai autóbaleset helyszínére riasztott tűzoltó saját fiának a holttestét találta meg a roncsok között – írja a Corriere della Sera beszámolója alapján a Blikk Rúzs.

A baleset október 26-án történt, amikor öt fiatal egy BMW-vel egy buliból tartott hazafelé Szardínián. Az autó letért az útról a Tempio Pausania közelében található Baldu hídon, és áttörte a korlátot, majd mintegy tíz métert zuhant egy kiszáradt folyómederbe, és a tetejére borulva állt meg. A hátsó ülésen utazó 25 éves Omar Masia életét vesztette, miután a tető beszakadt.

A riasztott tűzoltók között volt Omar édesapja, Massimiliano Masia is, aki szolgálatban volt azon az éjszakán.

Amikor a rádión bemondták a balesetben érintettek nevét, a férfi kétségbeesetten kiáltotta, hogy az ő fia is köztük van.

A tűzoltó fia a roncsok között rekedt, és minden újraélesztési kísérlet hiábavalónak bizonyult. A férfi végignézte, ahogy fia újraélesztési kísérletei kudarcot vallanak. A többi utast kórházba szállították, állapotuk stabil, egyikük már el is hagyhatta az intézményt.

A hatóságok még nem tudták kideríteni, miért tért le a BMW az útról. A sofőr alkoholszintje valamivel meghaladta a határértéket, ezért halálos közúti baleset okozásával vádolják. A rendőrség vizsgálja a híd és az út állapotát is, ami régóta aggodalomra ad okot a térségben.

A sassari tűzoltóság parancsnoka nyilatkozatában úgy fogalmazott, Massimiliano Masia életét szentelte annak, hogy másokat megmentsen, most pedig a legpusztítóbb balesettel szembesült, mert a legjobban szeretett személy volt az egyik érintett. Mint mondta, egy apa számára felfoghatatlan, hogy ilyen megtörténhet.