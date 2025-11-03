ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.13
usd:
336.19
bux:
107571.46
2025. november 3. hétfő Győző
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tűzoltó
Nyitókép: Pixabay

Szívszorító tragédia: saját fia holttestét találta meg az autóroncsok között egy tűzoltó

Infostart

Öt fiatal egy BMW-vel egy buliból tartott hazafelé, amikor az autó tíz métert zuhant, miután áttörte az egyik híd rozsdás fémkorlátját, és egy kiszáradt folyómederbe csapódott, majd a tetejére állt.

Szívszorító tragédia rázta meg Olaszországot, miután egy szardíniai autóbaleset helyszínére riasztott tűzoltó saját fiának a holttestét találta meg a roncsok között – írja a Corriere della Sera beszámolója alapján a Blikk Rúzs.

A baleset október 26-án történt, amikor öt fiatal egy BMW-vel egy buliból tartott hazafelé Szardínián. Az autó letért az útról a Tempio Pausania közelében található Baldu hídon, és áttörte a korlátot, majd mintegy tíz métert zuhant egy kiszáradt folyómederbe, és a tetejére borulva állt meg. A hátsó ülésen utazó 25 éves Omar Masia életét vesztette, miután a tető beszakadt.

A riasztott tűzoltók között volt Omar édesapja, Massimiliano Masia is, aki szolgálatban volt azon az éjszakán.

Amikor a rádión bemondták a balesetben érintettek nevét, a férfi kétségbeesetten kiáltotta, hogy az ő fia is köztük van.

A tűzoltó fia a roncsok között rekedt, és minden újraélesztési kísérlet hiábavalónak bizonyult. A férfi végignézte, ahogy fia újraélesztési kísérletei kudarcot vallanak. A többi utast kórházba szállították, állapotuk stabil, egyikük már el is hagyhatta az intézményt.

A hatóságok még nem tudták kideríteni, miért tért le a BMW az útról. A sofőr alkoholszintje valamivel meghaladta a határértéket, ezért halálos közúti baleset okozásával vádolják. A rendőrség vizsgálja a híd és az út állapotát is, ami régóta aggodalomra ad okot a térségben.

A sassari tűzoltóság parancsnoka nyilatkozatában úgy fogalmazott, Massimiliano Masia életét szentelte annak, hogy másokat megmentsen, most pedig a legpusztítóbb balesettel szembesült, mert a legjobban szeretett személy volt az egyik érintett. Mint mondta, egy apa számára felfoghatatlan, hogy ilyen megtörténhet.

Kezdőlap    Külföld    Szívszorító tragédia: saját fia holttestét találta meg az autóroncsok között egy tűzoltó

tűzoltó

haláleset

autóbaleset

szardínia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fontos bejelentést tett az MVM, jelentősen átalakul a vállalatcsoport

Fontos bejelentést tett az MVM, jelentősen átalakul a vállalatcsoport

November 1-én MVM ONEnergy Zrt. néven kezdte meg tevékenységét az MVM Csoport villamosenergia- és földgáz-trading és -nagykereskedelmi vállalata - olvasható a cégcsoport közleményében. Az új cég az MVM CEEnergy földgáz-nagykereskedelmi üzletága és az MVM Partner Zrt. villamosenergia-tevékenységének integrációjával jött létre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tiszta vizet öntött a pohárba a volt angol kapitány: elmondta, mit tervez az edzősködéssel

Tiszta vizet öntött a pohárba a volt angol kapitány: elmondta, mit tervez az edzősködéssel

Gareth Southgate inkább a fiatal játékosok mentorálásával szeretne foglalkozni a közelebbi jövőben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
At least 20 dead after magnitude-6.3 earthquake hits Afghanistan

At least 20 dead after magnitude-6.3 earthquake hits Afghanistan

The quake struck near Mazar-e Sharif, one of Afghanistan's largest cities, in the early hours of Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 3. 11:58
Kisiklott egy vonat, rengeteg mentőt riasztottak a helyszínre Nagy-Britanniában
2025. november 3. 11:22
A természet újra lecsap: tájfun miatt menekítenek tízezreket
×
×
×
×