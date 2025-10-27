Börtönbüntetésre ítéltek Skóciában szexuális bűnökért és nők prostitúcióra kényszerítéséért öt románt

A glasgow-i felsőbíróság végzése szerint a banda irányítójának, Marian Cumpanasoiunak 24 évet kell rács mögött töltenie. Cristian Urlateanu 20, Remus Stan 12, Cataline Dobre 10, Alexandra Bugonea 8 év börtönbüntetést kapott.

Urlateanu, Dobre és Bugonea a felelősségre vonás elől külföldre menekült, de a skót rendőrség körözése alapján a belga, illetve a cseh hatóságok mindhármukat elfogták és kiadták a skót igazságszolgáltatásnak.

A hat hétig tartó, hétfőn véget ért büntetőbírósági tárgyaláson Cumpanasoiu ellen tíz-, Urlateanu ellen hatrendbeli nemi erőszak bűncselekménye miatt emeltek vádat.

Emellett a társaság mindegyik tagját azzal is vádolták, hogy Kelet-Európából Skóciába csempésztek fiatal nőket, akiket prostitúcióra kényszerítettek. A vizsgálat során kiderült, hogy a bandának skóciai illetőségű - zömmel halmozottan hátrányos helyzetű - áldozatai is voltak.

A tárgyaláson elhangzott, hogy a megerőszakolt nőket rendszerint leitatták és kokain fogyasztására is kényszerítették.

A bűncselekménysorozat a kelet-skóciai Dundee városában történt. A skót rendőrség a Kelet-Európából Dundee-ba csempészett és prostitúcióra kényszerített fiatal nők elleni bűncselekmények ügyében folytatott vizsgálatot, és e vizsgálat keretében tárta fel az öt román állampolgár által elkövetett bűncselekménysorozatot.