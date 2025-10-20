Mégis lehet női miniszterelnöke Japánnak

Takaicsi és az Isin párt vezetője, Josimura Hirofumi a sajtó előtt írták alá a megállapodást, egy nappal azt megelőzően, hogy a parlament szavaz az új miniszterelnökről, aki a szeptemberben - az LDP részleges felsőházi választásokon elszenvedett júliusi veresége miatt - lemondott Isiba Sigeru helyébe lép.

"Ez a megállapodás új kezdetet jelent a japán gazdaság számára" - jelentette ki a 64 éves Takaicsi, akit október elején választották meg az évtizedek óta szinte folyamatosan kormányon lévő, 1955-ben alapított LDP élére.

Az új kormányfő megválasztásával lezárulna az Isiba lemondása óta húzódó belpolitikai bizonytalanság.

Nem sokkal azt követően ugyanis, hogy Takaicsi az LDP élére került, a párttal 26 éven át együtt kormányzó Komeitó felmondta a koalíciót a többi között Takaicsi "ultrakonzervatív nézeteire" hivatkozva. Az LDP a Komeitó távozása után új szövetségest keresett, hogy biztosíthassa jelöltjének győzelmét a keddi parlamenti szavazáson.

A japán parlament 465 tagú alsóházában az LDP-nek 196, a JIP-nek pedig 35 mandátuma van, így a koalíciós megállapodás nyomán a két pártnak mindössze két voksra van szüksége a miniszterelnöki tisztségről szóló szavazás sikeréhez.