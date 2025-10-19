ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 19. vasárnap Nándor
Sulyok Tamás köztársasági elnök (b2), mellette Rumen Radev bolgár államfõ (b) érkezik a bacskovói kolostor épületéhez, jobbról Velicski Szionij igumen 2025. október 19-én. Sulyok Tamás kétnapos hivatalos látogatáson tartózkodik Bulgáriában.
Nyitókép: Bruzák Noémi

A köztársasági elnök Bulgáriába látogatott

Infostart / MTI

Stabil alapjai vannak a magyar-bolgár barátságnak, ma pedig különösen fontos az állhatatosság, ami mindig is meghatározott minket - hangsúlyozta Sulyok Tamás köztársasági elnök a magyar-bolgár barátság napján rendezett ünnepségen Szmoljanban.

A Bolgár Köztársaságba hivatalos látogatásra érkezett magyar államfő kiemelte: mivel a történelem folyamán sokszor csorbították nemzeti függetlenségünket, mind a magyarok, mind a bolgárok ragaszkodnak szuverenitásukhoz.

Hozzátette: hasonlóan vélekedünk az európai sorskérdésekről, a nemzeteket és családokat érő kihívásokról, a demográfiai nehézségekről, a békéről és biztonságról, a tiszteleten alapuló együttműködésről.

Sulyok Tamás emlékeztetett: akik hasonló viszontagságokon mentek keresztül, jobban ismerik egymás motivációit, és jobban is tudnak kötődni egymáshoz.

"Mi, ma, együtt vagyunk szerves és elidegenítetlen részei az Európai Unió közösségének és a NATO-nak, politikai, gazdasági és katonai értelemben is szövetségesek vagyunk" – mutatott rá.

Az államfő emlékeztetett: a magyarok és bolgárok, bár egymástól távolabb élnek, mégis szoros kötelékekkel fonódnak össze.

"Két ősi, keresztény és európai nemzet barátsága a miénk"

– hangsúlyozta, hozzátéve: olyan nemzeteké, akiket vertek a történelem viharai, mégis megmaradtak, erősek tudtak lenni, megőrizve kultúrájukat, sajátosságaikat, hitüket és értékeiket.

Sulyok Tamás kiemelte: Magyarország, a történelem során, ha kellett, menedéket nyújtott a bolgárok közösségeinek, lehetőséget biztosított gazdasági megerősödésükhöz.

Hozzátette: a magyarországi bolgárok megbecsült helyet foglalnak el Magyarországon, elkötelezetten támogatjuk kisebbségi szervezeteiket, kultúrájuk és nyelvük ápolását, és biztosítjuk számukra, hogy saját jogon kisebbségi szószólóval képviseltessék magukat a magyar országgyűlésben.

Az ünnepségen Rumen Radev, a Bolgár Köztársaság elnöke emlékeztetett: a 100 éve született Nagy László ezen a vidéken, Szmoljanban találta meg bolgár otthonát. A bolgár népdalokat, a bolgár költészet remekeit ültette át magyar nyelvre, ezzel is hidakat építve a két nemzet között – tette hozzá.

Emlékeztetett: a magyar-bolgár barátság napján kívül október 19-én ünneplik csodatévő Rilai Szent János emléknapját is, aki a bolgár nép mennyei védelmezője.

A bolgár elnök felhívta a figyelmet a magyar és a bolgár nemzet hasonló történelmére, a két nép közt lévő gazdasági, kulturális és emberi kapcsolatok fontosságára.

Nikolaj Melemov, Szmoljan polgármestere elmondta: a magyar-bolgár barátság napja, október 19-e élő bizonyítéka a két nemzet ma is élő kapcsolatának. Felidézte: a 100 éve született Nagy László költő, műfordító Szmoljan díszpolgára, s az erre való közös emlékezés üzenete is az, hogy új erővel fejlődik tovább a két nép kapcsolata, barátsága.

Kezdőlap    Külföld    A köztársasági elnök Bulgáriába látogatott

bulgária

sulyok tamás

barátság

2025. október 19. 21:12
2025. október 19. 20:42
