Satellite internet communication to Earth from space. (City Lights 2012 - Flat map - https://images.nasa.gov/details-GSFC_20171208_Archive_e001589)
Nyitókép: Yuichiro Chino/Getty Images

Adatközpontok az űrben? Jeff Bezos szerint lehetséges

Infostart

Az Amazon alapítója és ügyvezető elnöke úgy véli, az űrbeli adatközpontok sokkal hatékonyabban üzemelhetnének, a napenergia segítségével.

Az Amazon alapítója és ügyvezető elnöke, Jeff Bezos szerint gigawattos méretű adatközpontok épülhetnek az űrben a következő 10-20 éven belül, meglátása szerint előbb-utóbb a Földön lévő adatközpontoknál is nagyobb teljesítményűek lehetnek – írja a Reuters.

Bezos a Torinóban tartott Italian Tech Week rendezvénysorozaton, John Elkann-nal, a Ferrari és a Stellantis elnökével folytatott beszélgetés során beszélt erről. Kiemelte, a következő 10-20 évben már elkezdődhet ezeknek az építése.

Az adatközpontok iránti igény exponenciálisan növekszik, a mesterséges intelligencia és a felhőalapú számítástechnika térnyerésével, ezzel egyidőben az elektromos áramra és a vízre való igény is egyre jobban nő.

Az űrbeli adatközpontok előnye, hogy az év minden napján üzemelhetnek napenergiával, hiszen semmilyen időjárási körülmény nem befolyásolja annak termelését – mondta el Bezos. Az elkövetkezendő néhány évtizedben olcsóbbá válhatnak, mint a földi adatközpontok, tette hozzá.

Az időjárás-előrejelzésben használt műholdak, a kommunikációs műholdak már most is itt vannak, és segítik a földi életminőség javítását, mondta el Bezos. Véleménye szerint a következő lépés az adatközpontoké lesz, később pedig más fajta gyártókapacitások is telepíthetőek az űrbe. Az ottani adatközpontoknak megvannak ugyanakkor a kihívásaik, mint például a nehézkes karbantartás, a fejlesztések limitált tere, és a rakétakilövések magas költségei, illetve esetleges kudarca.

