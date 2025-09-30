Bevált módszerrel próbálják védeni az oroszok finomítóikat a drónok ellen

A szamarai olajfinomítót az elmúlt időszakban több alkalommal is támadás érte, ez pedig komoly kapacitáskiesést okozott Oroszországban – írja a Portfolio. Egyre több olyan felvétel lát napvilágot, hogy hosszú kocsisorok kígyóznak a benzinkutaknál, mert nincs a lakosság számára elegendő üzemanyag.

Kijev célja egyértelműen az, hogy megfossza Moszkvát egyik legfőbb bevételétől, ezért annak forrását támadja. Az olajfinomítókat érő támadások ellen azonban nem találtak megoldást az oroszok, hiába szóltak a napi légvédelmi jelentések arról, hogy minden támadó drónt megsemmisítettek.

A további csapások elleni ellenszert végül egy faék egyszerűségű megoldásban találták meg: a frontvonalon már jól ismert „tyúkketrecben”.

A legfrissebb felvételek arról árulkodnak, hogy a kulcsfontosságú szamarai üzemben már ilyen fémvázakkal és dróthálóval védik az egyes épületeket. Kétséges, hogy ezeknek pontosan mekkora lehet a hatékonysága, ugyanis a frontvonalon korábban már bebizonyosodott, hogy csak csekély hatást ér el az egyes eszközök védelmében.

Viszont az olcsósága miatt továbbra is széleskörűen használja mindkét oldal, ső más országokban egyes járművek már eleve „tyúkketreccel” felszerelve gurulnak le a gyártósorról. Az olajfinomító esetén is jelenthet némi védelmet a fém rácsszerkezet, egy komoly rakétával szemben azonban nem sokat ér.