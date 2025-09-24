ARÉNA
bandit pulls out his pocket folding knife to threats. a robber with a knife in the hoodie. mafia.
Nyitókép: Diy13/Getty Images

Tanárát arcon, magát torkon szúrta egy diák Franciaországban

Infostart / MTI

Késsel megsebesített az arcán egy 66 éves zenetanárnőt egy 14 éves fiú szerdán a kelet-franciaországi Strasbourghoz közeli Benfeld egyik középiskolájában – közölte a BFM francia hírtelevízió.

A rendőrség szerint a támadás okai még nem ismertek, a középiskolát kiürítették a hatóságok. A tanárnőt kórházba szállították, nincs életveszélyben.

Az elkövető elmenekült a helyszínről, és megpróbált elbújni, de amikor a rendőrök megpróbálták előállítani, késével torkon szúrta magát. A rendőrök elsősegélyben részesítették, majd a mentők életveszélyes állapotban kórházba vitték – tudta meg a Les Dernieres Nouvelles d’Alsace című helyi napilap.

Elisabeth Borne oktatási miniszter elítélte a támadást, és jelezte, azonnal a helyszínre utazik. Azt is bejelentette, hogy aktiválta a sürgősségi pszichológiai ellátást az iskola valamennyi tanulója, oktatója és dolgozója számára.

A BFM tévé információi szerint a 14 éves, nevelőotthonban élő gyanúsított az iskolában arról volt ismert, hogy náci horogkereszteket festett a falakra.

Azoknak a tanulóknak, akik jelen voltak a tanteremben, ahol a támadás történt, először a helyiségben kellett maradniuk, majd az iskola aulájába vitték át őket, miközben a többi diákot a település önkormányzati dísztermébe küldték át.

„Megnyitjuk Benfeld dísztermét, hogy a szülők megfelelő körülmények között vegyék át gyermekeiket” – mondta az AFP hírügynökségnek Jacky Wolfarth, a hatezer lakosú település polgármestere.

Az ügyben a strasbourgi ügyészség megbízásából a helyi bűnügyi rendőrség végzi a vizsgálatot, az országos terrorizmusellenes ügyészség egyelőre nem indított eljárást.

iskola

tanár

késes támadás

antiszemitizmus

diák

kés

×