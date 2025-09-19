ARÉNA
2025. szeptember 19. péntek
Nyitókép: Pixabay

Felbontották az államalapító elnök titkos búcsúlevelét – a magyarokat is megemlíti

Infostart / MTI

Ünnepélyes keretek között felbontották a cseh nemzeti levéltár szakértői pénteken a Prágától nyugatra fekvő Lány kastélyban, a cseh (korábban csehszlovák) államfők vidéki rezidenciáján azt a borítékot, amely a feltételezések szerint Tomás Garrique Masaryknak, Csehszlovákia államalapító elnökének utolsó szavait tartalmazza.

A lepecsételt boríték felbontását közvetítette több televízió, és az eseményen jelen volt Petr Pavel jelenlegi államfő is.

Kiderült, hogy a nagy boríték egy kisebb, nyitott borítékot tartalmaz, amelyben egy ötoldalas írás volt. Ezt ott szakértők gyorselemzésnek vetették alá, és megállapították, hogy nagy valószínűséggel eredeti dokumentumról van szó. Az elnök szavait fia, Jan Masaryk vetette papírra.

A többnyire angol nyelvű, időnként cseh szavakkal tűzdelt jegyzetből azonban hiányzik a dátum, így nem lehet tudni, mikor született. Korábban a történészek azt gondolták, hogy a feljegyzés röviddel Masaryk halála (1937. szeptember 14.) előtt keletkezett, de Dagmar Hájková, a Masaryk Intézet történésze, aki az írást gyorsan elolvasta és annak néhány mondatát újságíróknak tolmácsolta, úgy vélte, hogy keletkezési dátumként valószínűbb az 1934-es év, amikor Masaryk tudatosította, hogy súlyos beteg, le kell mondania, ezért utódainak beszélt az előttük álló feladatokról.

„Beteg vagyok, súlyos beteg. Ez a vég, de nem félek. Folytatni fogjátok a munkát, tudjátok, hogyan. Vigyázzatok! Óvatosnak kell lennetek. De ti tudjátok, hogyan kell viselkednetek” – idézte Hájková a feljegyzést.

A várakozásoknak megfelelően Masaryk politikai végakarata is benne van a szövegben. Hájková szerint a Csehszlovákiában élő németekkel kapcsolatban úgy véli, hogy az országban kellene maradniuk. „Adjátok meg nekik, amit megérdemelnek, de ne többet!” – áll a jegyzetben.

Masaryk bírálóan említi Andrej Hlinka szlovák autonomista politikust, „butának” minősíti, és szerinte „hibát követett el a magyarokkal szemben”. Hogy milyen hibáról van szó, az a Hájková általi idézésből nem derült ki, az egész szöveg pedig egyelőre nem nyilvános. Az idézet szerint mindazonáltal Hlinkának meg kellene bocsátani. „Miért is kellene nagy felhajtást csinálni ekörül, hiszen én is éppen ilyen buta voltam” – jegyezte meg önkritikusan az elnök.

A súlyos beteg elnök saját búcsúztatásáról is beszélt, és azt ajánlotta, hogy rendezzenek „nagy temetést”.

A lepecsételt borítékba zárt dokumentumot Antonín Sum, Jan Masaryknak, az elnök fiának, volt csehszlovák külügyminiszternek a személyi titkára 2005. szeptember 19-én adta át a nemzeti levéltárnak azzal, hogy csak húsz év múlva szabad felbontani.

A boríték és tartalma a felnyitás után visszakerül a levéltárba, ahol aprólékos szakértői vizsgálatnak vetik alá, és hivatalosan is megerősítik eredetiségét, majd a teljes szöveget nyilvánosságra hozzák. Ez nagyjából egy hónapot vesz igénybe – közölte az intézmény.

Tomás Garrique Masaryk, Csehszlovákia alapító elnöke betegsége miatt 1935 decemberében lemondott hivataláról, és 1937. szeptember 14-én Lányban hunyt el.

