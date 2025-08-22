ARÉNA
2025. augusztus 22. péntek
Measles viral disease, human skin covered with measles rash, vaccination concept
Nyitókép: Natalya Maisheva/Getty Images

Ismét fertőz a kiirtottnak hitt vírus, egyre rosszabb a helyzet

Infostart

Az Egyesült Államok a 30 éve látott legrosszabb kanyarójárvánnyal küzd, de Kanadában most még ennél is sokkal veszélyesebb lett a helyzet.

Kanadában az ötmillió lakosú Alberta tartományban több kanyarós esetet jelentettek (1790), mint az egész Egyesült Államokban. Ontario tartományban 2366 megbetegedés ismert, az országos esetszám jelenleg 4638 – írta a Portfolio. A helyzet annyira drámai, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint már Kanada felelős az amerikai kontinensen idén regisztrált kanyarós esetek mintegy feléért.

Bár Kanada 1998-ban hivatalosan felszámolta a kanyarót, a vírus most visszatért, különösen a mennonita keresztény közösségek oltatlan tagjai körében. Ontarión és Albertán kívül, ahol nagyobb mennonita közösségek élnek, az esetek elszigeteltek maradtak. Brit Columbia a harmadik legérintettebb tartomány 190 esettel.

Összehasonlításképpen az Egyesült Államokban, amely a legrosszabb kanyarójárványával küzd 30 éve, a CDC szerint 1375 esetet erősítettek meg.

A Pánamerikai Egészségügyi Szervezet szerint a megerősített esetek 71 százaléka oltatlan személyeknél fordult elő, további 18 százalék esetében pedig nem ismert az oltási státusz.

A kanadai szakértők szerint a járvány terjedésében több tényező is szerepet játszik, köztük az oltásellenes dezinformáció terjedése.

