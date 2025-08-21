ARÉNA
Támadnak a kecskék, két település is bajba került

Infostart

Kecskék veszélyeztetik a turizmust Stromboli szigetén.

A Szicíliától északra található, vulkanikus eredetű szigeten, amely nyáron igazi turistaparadicsom, elszaporodtak a vad kecskék, és nem vonakodnak turistákra támadni sem. Nagyjából 2000 kecskével néz szembe a mintegy 40 helyi lakos, akiknek száma nyáron nagyjából 100-ra szokott emelkedni.

Stromboli lakói már hetek óta figyelmeztetnek, hogy a helyzet tarthatatlanná vált és komoly egészségügyi problémát is jelent. Az elvadult kecskéket el kell vinni innen, vagy le kell ölni „ vagy ők, vagy mi” – hangoztatta Ginostra falvának egyik lakója.

Az állatok a sziget minden szegletét meghódították, s lényegében minden zöldet felfalnak. Az elhullott kecskék tetemeinek eltakarításáról is a helyieknek kell gondoskodniuk. „A helyzet rendkívül nyomasztóvá vált” – húzta alá Gianluca Giuffré, a ginostrai faluvezetés koordinátora a La Repubblicának.

A közeli Alicudi szigete is hasonló problémával küzd, ott mintegy 600 vadkecske garázdálkodik. A helyi polgármester úgy döntött, elajándékozza az állatokat, azok befogása azonban túlságosan nehéznek bizonyult, bár az elöljáró szerint világ minden tájékáról érdeklődtek irántuk, így most már az elpusztításukat fontolgatják.

Átmeneti visszaesés után újra szárnyal itthon a magánegészségügy, de az év második fele váratlan fordulatot hozhat

Átmeneti visszaesés után újra szárnyal itthon a magánegészségügy, de az év második fele váratlan fordulatot hozhat

A 2023-as mélypont óta dinamikus az emelkedés a magánegészségügyi szolgáltatások igénybevételében – mondta az InfoRádióban Lancz Róbert, a Primus Magánegészségügyi Szolgáltatók Egyesületének elnöke. Sinkó Eszter egészségügyi szakközgazdász szerint valóban érzékelhető az a trend, hogy egyre többen fordulnak magánorvoshoz, ugyanakkor furcsállja, hogy a kormány hiába adott plusz 5 milliárd forintot a hosszú várólisták ledolgozására, csak a forrás bő felét használták fel az állami intézmények.
Az orosz külügyminiszter elmondta, mi kell az ukrajnai békéhez

Az orosz külügyminiszter elmondta, mi kell az ukrajnai békéhez

Oroszország nem tudja elfogadni, hogy a kollektív biztonság kérdéseiről nélküle döntsenek - jelentette ki Szergej Lavrov újságíróknak Moszkvában. Az orosz külügyminiszter megnevezett négy országot: nélkülük nincs békekötés szerinte.
 

Bedöntötték az ukránok a voronyezsi vasutat, az oroszok Smerccsel lövik Kosztyantynivkát - Híreink az ukrán frontról csütörtökön

Bedöntötték az ukránok a voronyezsi vasutat, az oroszok Smerccsel lövik Kosztyantynivkát - Híreink az ukrán frontról csütörtökön

Az orosz tüzérség már rövid és közepes hatótávolságú tüzérségi fegyverekkel is eléri Kosztyantynivkát Donyeck középső részén: a várost Smerch sorozatvetővel támadják. Az oroszországi Voronyezsben egy ukrán dróntámadás miatt összeomlott a vasúti közlekedés: 19 vonatjáratot töröltek vagy késleltetnek. Pokrovszktól északra nem sikerült megállítani az oroszokat: Suhecke elesett. Még mindig nincs annak jele hivatalos szinten, hogy Oroszország hajlandó lenne egyeztetni az ukrán elnökkel a háború lezárásáról. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hőguta után jönnek a durva viharok: kiadták a riasztást, az egész ország elázhat

Hőguta után jönnek a durva viharok: kiadták a riasztást, az egész ország elázhat

Az ország egész területére figyelmeztető jelzést adott ki a meteorológiai szolgálat, több helyen felhőszakadás is érkezhet.

Palestinians flee Gaza City as Israel says first stages of assault have begun

Palestinians flee Gaza City as Israel says first stages of assault have begun

An Israeli military spokesman says troops will deepen the damage to the "terror infrastructure" held by Hamas.

