Szigorú intézkedést tervez Görögország a migránsokkal szemben

"Az elektronikus nyomkövető használata világossá teszi, hogy a lehetőségek szűkültek" - jelentette ki az ERT görög közszolgálati rádiónak adott interjújában Thánosz Plevrísz.

A tárcavezető elmondta, hogy a nyomkövetőt a tervezet szerint a kérelem elutasításától számított 30 napig, azaz a fellebbezési időszak végéig kellene viselnie az embereknek. Hozzátette, hogy a kormány egyúttal fontolgatja, hogy az önkéntesen hazatérőket 2000 eurónyi (csaknem 790 ezer forint) összeggel támogatná.

A rendelkezés a kitoloncolások felgyorsítására összeállított jogszabálytervezetek része, amelyeket - mint azt Plevrísz hangsúlyozta -, még az év vége előtt be akarnak vezetni.

A jogszabályok szigorítását - amelyek értelmében például börtönbüntetéssel sújtanák mindazokat, akik ellenszegülnek a kitoloncolásról szóló határozatnak - szeptemberben tárgyalja a görög parlament, miután a nyáron ismét jelentősen nőtt a Líbiából Krétára érkező bevándorlók száma.

Athén az utóbbi időben már több, a bevándorlással kapcsolatos jogszabályon szigorított, július 9-től például - ideiglenes hatállyal, három hónapra - felfüggesztette az Észak-Afrikából érkező migránsok menedékkérelmeinek befogadását.

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) korábban "komoly aggodalmát" fejezte ki a görög intézkedések kapcsán.