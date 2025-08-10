Kegyet gyakorolt Törökország

"Örömmel jelentjük be, hogy Marko Bekavac kapitány biztonságban megérkezett Törökországból Horvátországba" - jelentette be Gordan Grlic Radman horvát külügyminiszter a közösségi médiában.

A 62 éves horvát tengerészt 2023. október 6-án vették őrizetbe a fekete-tengeri török kikötőben Eregliben. A kapitány a Phoenician M nevű, panamai lobogó alatt közlekedő ömlesztettáru-szállító hajón érkezett, amely a kolumbiai Barranquilla kikötőjéből indult.

Marko Bekavacot, akit a szállítmány felelőseként vádoltak meg a hajón talált 137 kilogramm kokain becsempészésével, 2024 szeptemberében első fokon 30 év börtönbüntetésre ítélték.

Szabadulását "a horvát vezetők és intézmények közös és kitartó munkája tette lehetővé" - mondta a horvát külügyminiszter. Hangoztatta: az eset "megerősíti (...) intézményeink összehangolt fellépésének fontosságát állampolgáraink védelme érdekében világszerte".

Fotónk illusztráció.