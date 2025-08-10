ARÉNA
A palaui zászló alatt hajózó Aroyat teherhajó 17600 tonna ukrán búzával megrakodva horgonyoz a Márvány-tengeren, az isztambuli kikötőnél 2023. szeptember 24-én. Az Aroyat 24-én reggel haladt át a Boszporuszon, hogy Egyiptomba szállítsa a gabonát. Törökországban ez a vízi úton érkező második ukrán élelmiszerszállítmány azóta, hogy július 17-én lejárt a fekete-tengeri orosz-ukrán gabonaegyezmény. Előzőleg augusztus 18-án érkezett Isztambulba Odesszából a hongkongi bejegyzésű Joseph Schulte konténerszállító hajó.
Nyitókép: MTI/EPA/Erdem Sahin
Nyitókép: MTI/EPA/Erdem Sahin

Kegyet gyakorolt Törökország

Infostart / MTI

Törökországban szombaton szabadon engedték Marko Bekavac horvát hajóskapitányt, akit 2023 októberében vettek őrizetbe, majd a török bíróság 30 év börtönbüntetésre ítélte kábítószer-csempészetért, bár ő a vádat határozottan visszautasította - közölték a horvát hatóságok.

"Örömmel jelentjük be, hogy Marko Bekavac kapitány biztonságban megérkezett Törökországból Horvátországba" - jelentette be Gordan Grlic Radman horvát külügyminiszter a közösségi médiában.

A 62 éves horvát tengerészt 2023. október 6-án vették őrizetbe a fekete-tengeri török kikötőben Eregliben. A kapitány a Phoenician M nevű, panamai lobogó alatt közlekedő ömlesztettáru-szállító hajón érkezett, amely a kolumbiai Barranquilla kikötőjéből indult.

Marko Bekavacot, akit a szállítmány felelőseként vádoltak meg a hajón talált 137 kilogramm kokain becsempészésével, 2024 szeptemberében első fokon 30 év börtönbüntetésre ítélték.

Szabadulását "a horvát vezetők és intézmények közös és kitartó munkája tette lehetővé" - mondta a horvát külügyminiszter. Hangoztatta: az eset "megerősíti (...) intézményeink összehangolt fellépésének fontosságát állampolgáraink védelme érdekében világszerte".

Fotónk illusztráció.

horvátország

törökország

kábítószer

2025. augusztus 10. 12:09
