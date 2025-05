Azonnali és általános tűzszünetben állapodott meg Pakisztán és India

A pakisztáni külügyminisztérium szerint a tűzszünet helyi idő szerint 17 órakor (közép-európai idő szerint 13 óra 30 perckor) lépett életbe. Az indiai kormány közölte, hogy a két ország közvetlenül tárgyalt a négynapi intenzív harcok után életbe lépő tűzszünetről.

"India és Pakisztán tűzszünetben és a hadműveletek leállításában állapodott meg" - hangsúlyozta Szubrahmanjam Dzsaishankar indiai külügyminiszter. "India állandóan fenntartotta azt a határozott és kompromisszum nélküli álláspontját, hogy ellenzi a terrorizmus minden formáját és a jövőben is ezt teszi" - írta Dzsaishankar az X közösségi portálon.

Indian Foreign Minister S. Jaishankar confirmed that India and Pakistan have reached an understanding to halt all firing and military operations.



