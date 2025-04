Tüntetések a kitoloncolások miatt

A résztvevők egyebek között a kormányzati hatékonyság keretében hozott megszorítások és a szövetségi alkalmazottak létszámának csökkentése ellen, valamint az az országban illegálisan tartózkodók folytatódó kitoloncolása ellen vonultak utcára.

Portlandban néhány ezres, míg Denverben és San Franciscóban néhány száz fős tömeg demonstrált. A fővárosban, Washingtonban a Fehér Ház előtt jelentek meg tüntetők, New Yorkban pedig a belvárosban, Manhattan-ben vonultak az utcára aktivisták, ahol a palesztin és részben Hamász-párti egyetemi tüntetések diák szervezői elleni hatósági fellépést és diákvízumok megvonását is bírálták.

BREAKING: Massive protest in New York City just now.



I don’t remember a single protest this large against Joe Biden.



We now have had protests like this for weeks all across the nation. People see Trump as a danger to our democracy.pic.twitter.com/5dFUcuc3Du