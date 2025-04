Börtönbe vonult a pápa nagycsütörtökön – képek

A Szentatyát érkezésekor és távozásakor a börtön ablakain keresztül a rabok kiáltásai kísérték, amit az épület körüli római utcákban is jól lehetett hallani. A pápa nevét skandálták, és azt is kiabálták, hogy "Szabadság, szabadság!". Az egyházfő a megszokott fehér színű járművel érkezett a Vatikántól öt percre levő börtönbe, ahol Claudia Clementi igazgatónő, a börtönőrök és más személyzet képviselői fogadták. Ferenc pápa közel hetven elítélttel találkozott a börtön udvarán. A pápa látogatása - szeles, esős időben - fél óráig tartott.

Távozáskor az autóablakon keresztül Ferenc pápa a TV2000 katolikus televíziónak elmondta, egészségi állapota szerint éli meg az idei húsvétot. "Minden egyes alkalommal, amikor ilyen helyre lépek be, felteszem a kérdést, hogy miért ők, és miért nem én" - tette hozzá.

Pope Francis visited the Regina Coeli Prison in Rome this afternoon. For 30 minutes, he met with about 70 inmates of various nationalities.



“Every year, I like to do what Jesus did on Holy Thursday, the washing of the feet, in prison. This year I cannot do it, but I can and want… pic.twitter.com/71s8YL3AT2