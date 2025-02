Több rendőrt megkéseltek Franciaországban – videó

Egy ember meghalt, többen pedig megsebesültek a kelet-franciaországi Mulhouse városában szombaton egy késes támadásban – közölte a BFM francia televíziós csatorna a helyi ügyészségre hivatkozva.

A támadót a rendőrség fékezte meg, majd letartóztattak. Az elkövető indítéka vagy személyazonossága egyelőre nem ismert. Az ügyészség szerint a gyanúsított, egy 37 éves férfi, már ismert volt a hatóságok előtt, és szerepelt a terrorista megfigyelési listán – idézi az Index.

???Terrorist attack in France in Mulhouse. The suspect, an Algerian, committed his act shouting “Allah akbar”. The attack left at least one dead. At least two municipal police officers were seriously injured and three other municipal police officers were more lightly injured. pic.twitter.com/qRXH1z6zeR