Újból felerősödhet a napok óta tomboló tűzvész Kaliforniában

Még mindig három helyen tombolnak a lángok Los Angeles környékén- jelentette a BBC. A brit média cég arról is beszámolt, hogy Karen Bass, Los Angeles város polgármestere szerint „sürgős előkészületeket” tesznek az előrejelzett erős szél miatt.

A tüzek eddig mintegy 24 ember halálát okozták, legalább 23-an pedig eltűntek. Eközben a legtöbb Los Angeles-i iskola hétfőn újra kinyit, mivel a tankerület úgy véli, hogy a diákok már biztonságban lesznek. Ez az animáció az erdőtüzek hihetetlenül gyors terjedését szemlélteti:

Animation shows how the Palisades Wildfire has progressed through Los Angeles.



It’s still going and there are other wildfires burning too.



Gavin Newsom is responsible and must resign. pic.twitter.com/iWt5UUhffH