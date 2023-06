Megrendítő képek egy orosz hadi jármű haláltusájáról – videó

„Olyan mintha élne és a halállal viaskodna” – írta a Twitter egyik olvasója a videó láttán. Egy másik kommentelő pedig a teherautó megrázó agóniájaként írta le a látottakat.

Az Ukraine Weapons Tracker által közzétett videón az orosz hadsereg egyik Ural teherautója látható, amelyre egy ZSU-23-2 ikercsövű, légvédelmi gépágyút szereltek. A járművel egy ukrán FPV végzett. Ez a fegyver egy olyan drón, amely képes hosszabb ideig a harctér felett keringeni, miközben célpontot keres magának. Amikor megsemmisítésre érdemes eszközt talál, rázuhan és felrobbantja magát, elpusztítva a célpontot is.

Az Ural teherautóra szerelt légvédelmi gépágyú sorsa is ez lett.

Úgy tűnik a teherautó személyzete vagy elmenekült, vagy életét vesztette a támadásban, mert a gép láthatóan önállósította magát. Előbb lassan hátra gurult, majd szívszorító vonaglásba kezdett.

#Ukraine: A FPV loitering munition of the K2 unit of the Ukrainian 54th Mechanised Brigade destroyed a Russian Ural truck with ZU-23-2 autocannon in Verkhnokamyanka, #Luhansk Oblast.



For some reason the Ural is a little jumpy after being hit. pic.twitter.com/egnILYOce6