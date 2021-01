Koncert növényeknek, egyenlőség a fürdőkádban - 2020 eseményei a társasági életben

Furcsa volt a tavalyi év, furcsa pillanatokban is bővelkedve. A CNN ezekből gyűjtött össze egy csokornyit: kultúrához lazán vagy szorosabban köthető események sorozata a lista, amelynek "szereplői" egy kulturális lehetőségekben szűkölködő évben fenn tudták tartani az emberek figyelmét.

A tényleges brexittel végződik, de januárban Harry herceg és Meghan Markle brit királyi családból való "kilépésével", azaz más néven a Megxittel kezdődött 2020. Igen, ez is 2020-ban történt, bármilyen messzinek is tűnik. Az ifjabb angol herceg azóta Amerikában él feleségével és kisfiukkal, mostanában leginkább attól volt hangos a sajtó, hogy a Netflixszel kötöttek szerződést, miközben a streamszolgáltatón fut A korona című fikciós sorozat, amely a királyi család tagjainak történetét dolgozza fel, nem mindig a legjobb fényt vetve rájuk.

A távol-keleti ország márciusban a koronavírus-helyzetre reagálva teljes egészében digitális formában rendezte meg divathetét. A bemutatók közben valós időben vásárolhattak a nézők, de kérdéseiket is feltehették a tervezőknek. Az avatármodellekkel és QR-kódos megoldásokkal debütáló divatesemény teli volt innovatív ötletekkel.

Egy bizarr Instagram-videóban zongoraszó mellett, egy tejjel teli, rózsaszirmokkal meghintett kádból tudhattuk meg a pop királynőjétől, hogy a koronavírus az egyenlőség nagy elhozója, és az a rossz benne, ami a jó is.

