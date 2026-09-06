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Nyitókép: Wikipédia

Hosszú ideig tartó korlátozás jelentett be a számlázásnál az MVM

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Szeptember 21. és 29. között átfogó informatikai rendszerátállítást végez földgáz-ügyfélkiszolgálási rendszerén az MVM, emiatt ebben az időszakban átmenetileg korlátozott lesz a szolgáltatással kapcsolatos ügyintézés. A fejlesztési munkálatok és az előkészületek miatt már szeptember 17-étől nem érhető el az online ügyfélszolgálat és a mobilalkalmazás, emellett szünetel az előre fizetős mérők feltöltése is.

Az MVM közlése szerint a személyes ügyfélszolgálatokon egyes ügyek intézése már szeptember 17-től nem lesz lehetséges, és a korlátozások várhatóan október elejéig tartanak majd.

A társaság arra kéri az érintett lakossági és versenypiaci ügyfeleket, hogy a tervezhető ügyeiket lehetőség szerint

szeptember 17. előtt vagy október első napjai után intézzék.

Különösen fontos, hogy az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek még szeptember 17-e előtt gondoskodjanak a mérőjük feltöltéséről, a karbantartás ideje alatt ugyanis nem lesz lehetőség a feltöltésre.

A versenypiaci ügyfelektől azt kéri a szolgáltató, hogy a leállási időszakra vonatkozó rövid távú kapacitásigényeiket legkésőbb szeptember 17-én reggel 9 óráig juttassák el az MVM Next részére.

Ahogy arról korábban beszámoltunk szeptember 1-jétől ügyfeleik önkéntes alapon igényelhetik az egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfelek a „dinamikus tarifát”. Aki meggondolja magát, visszatérhet az egyetemes árazáshoz. Egyelőre még csak az „okosmérősök” igényelhetik.

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Kezdőlap    Gazdaság    Hosszú ideig tartó korlátozás jelentett be a számlázásnál az MVM

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Hosszú ideig tartó korlátozás jelentett be a számlázásnál az MVM

Hosszú ideig tartó korlátozás jelentett be a számlázásnál az MVM

Szeptember 21. és 29. között átfogó informatikai rendszerátállítást végez földgáz-ügyfélkiszolgálási rendszerén az MVM, emiatt ebben az időszakban átmenetileg korlátozott lesz a szolgáltatással kapcsolatos ügyintézés. A fejlesztési munkálatok és az előkészületek miatt már szeptember 17-étől nem érhető el az online ügyfélszolgálat és a mobilalkalmazás, emellett szünetel az előre fizetős mérők feltöltése is.
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