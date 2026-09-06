Hosszú ideig tartó korlátozás jelentett be a számlázásnál az MVM

Az MVM közlése szerint a személyes ügyfélszolgálatokon egyes ügyek intézése már szeptember 17-től nem lesz lehetséges, és a korlátozások várhatóan október elejéig tartanak majd.

A társaság arra kéri az érintett lakossági és versenypiaci ügyfeleket, hogy a tervezhető ügyeiket lehetőség szerint

szeptember 17. előtt vagy október első napjai után intézzék.

Különösen fontos, hogy az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek még szeptember 17-e előtt gondoskodjanak a mérőjük feltöltéséről, a karbantartás ideje alatt ugyanis nem lesz lehetőség a feltöltésre.

A versenypiaci ügyfelektől azt kéri a szolgáltató, hogy a leállási időszakra vonatkozó rövid távú kapacitásigényeiket legkésőbb szeptember 17-én reggel 9 óráig juttassák el az MVM Next részére.

Ahogy arról korábban beszámoltunk szeptember 1-jétől ügyfeleik önkéntes alapon igényelhetik az egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfelek a „dinamikus tarifát”. Aki meggondolja magát, visszatérhet az egyetemes árazáshoz. Egyelőre még csak az „okosmérősök” igényelhetik.