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Sûrû fekete füst tör a magasba, miután ukrán dróntámadás érte a Wildberries orosz webáruház raktárát a moszkvai régióban lévõ Podolszk ipari negyedében 2026. augusztus 16-án.
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Bevallották az oroszok, hogy mekkora veszteség érte őket

Infostart / MTI

Az orosz légvédelem 258 ukrán repülőgép típusú pilóta nélküli légijárművet fogott el és semmisített meg az éjjel 15 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett - közölte vasárnap reggel a moszkvai védelmi minisztérium.

Moszkva és környéke a beszámoló értelmében ezúttal nem szerepelt a támadások célpontjai között; a szemben álló felelek kölcsönösen három napra felfüggesztették az egymás fővárosa ellen intézett csapásokat az amerikai közvetítőkkel folytatott tárgyalások idejére.

Artyom Szokolov, az orosz Internetes Kereskedelmi Vállalatok Szövetségének (AKIT) elnöke a TASZSZ-nak nyilatkozva hangot adott véleményének, miszerint nem fog csökkenni e-kereskedelmi piac növekedésének üteme a nagy orosz online piacterek (Wildberries, Ozon, stb.) logisztikai infrastruktúrája elleni ukrán támadások miatt.

"Becsléseink szerint a vásárlók számára elérhető teljes termékválaszték 2 százalékos veszteséget szenvedett el, ugyanakkor a vásárlók továbbra is aktívan rendelnek"

- nyilatkozott Szokolov, rámutatva, hogy közeledik a fő értékesítési szezon.

Podolszk, 2026. augusztus 16. Sûrû fekete füst tör a magasba, miután ukrán dróntámadás érte a Wildberries orosz webáruház raktárát a moszkvai régióban lévõ Podolszk ipari negyedében 2026. augusztus 16-án. MTI/EPA
Podolszk, 2026. augusztus 16. Sûrû fekete füst tör a magasba, miután ukrán dróntámadás érte a Wildberries orosz webáruház raktárát a moszkvai régióban lévõ Podolszk ipari negyedében 2026. augusztus 16-án. MTI/EPA

Mint mondta, a platformok szolgáltatásainak minősége nem változott, és egyikük sem módosította az idei bevételi célkitűzéseit. Az AKIT vezetője szerint az augusztusi eredményeket még nem összegezték, de júliusban az internetes kereskedelem éves növekedése ezeknél a a szolgáltatóknál 17 százalékot mutatott elérve az 1200 milliárd rubelt. (A rubel jelenleg mintegy 3,60 forintot ér.)

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dróntámadás

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