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Nyitókép: artJazz/Getty Images

Uniós pénzek – Vitézy Dávid tárcája megerősítette, az utalás még hátravan

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ELŐZMÉNYEK

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium megerősítette a Magyar Nemzet értesülését: az uniós források tényleges kifizetése még nem történt meg. A végső kifizetési kérelmet szeptember 30-ig kell benyújtani, ezt követően pedig az Európai Bizottság vizsgálja meg a magyar vállalások teljesítését.

Vitézy Dávid minisztériuma a lap megkeresésére azt írta: Magyarország teljesítette a helyreállítási alap forrásainak lehívásához szükséges mérföldköveket, ezzel pedig megteremtette a pénzek felhasználásának feltételeit. Ugyanakkor azt is egyértelművé tették, hogy „most következik a pénzügyi elszámolás és a kifizetés”.

A tárca hangsúlyozta, hogy nem azt állították, hogy a teljes összeget már átutalták Magyarországnak, hanem azt, hogy a források lehívásához szükséges feltételeket teljesítették. A végső kifizetési kérelmet szeptember 30-ig kell benyújtani, ezt követően az Európai Bizottság ellenőrzi a mérföldkövek és célok teljesítését, majd értékelését a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elé terjeszti.

Vagyis a feltételek teljesítése önmagában még nem jelenti a pénz átutalását. A kifizetéshez előbb be kell nyújtani a szükséges dokumentumokat, majd le kell zárulnia a brüsszeli ellenőrzésnek és jóváhagyási folyamatnak – olvasható.

A minisztérium szerint ugyanakkor azért beszéltek az uniós pénzek hazahozataláról, mert Magyarország teljesítette a lehíváshoz szükséges mérföldköveket. A tárca szerint az Európai Bizottságnak legkésőbb 2026. december 31-ig kell kifizetnie az elfogadott, mintegy tízmilliárd eurós forrást.

Ez azt jelenti, hogy szeptember elején még nem beszélhetünk a teljes összeg tényleges kifizetéséről: a végső kifizetési kérelem benyújtása és az azt követő bizottsági ellenőrzés még hátravan.

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Kezdőlap    Gazdaság    Uniós pénzek – Vitézy Dávid tárcája megerősítette, az utalás még hátravan

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