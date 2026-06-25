Összefog a Honda és a Nissan, hogy csökkentsék a költségeket

A Honda Motor és a Nissan Motor végső egyeztetéseket folytat arról, hogy egységes járműelektronikai vezérlőegységeket (ECU) fejlesszenek a következő generációs járműveikhez, a közös fejlesztéssel elérhető költségcsökkentés érdekében – jelentette csütörtökön a Kyodo hírügynökség, az ügyet ismerő forrásokra hivatkozva.

Az új fejlesztések az úgynevezett szoftveresen meghatározott járműveket (software-defined vehicles - SDV) célozzák, amelyek internetkapcsolaton keresztül képesek szoftverfrissítések fogadására és új funkciók – egyebek mellett önvezetési képességek – aktiválására.

A japán gyártók a kínai és amerikai versenytársak gyors előretörése miatt kívánják felgyorsítani a versenyképesebb költségszintű SDV-modellek fejlesztését. A közösen kifejlesztett elektronikai vezérlőegység a járművek különböző rendszereit irányító központi elemként szolgál majd, amely a szoftveralapú járművek összetett funkcióinak működtetéséhez szükséges.

A Honda és a Nissan jelenleg az alkatrészek műszaki specifikációiról egyeztet, és már a nyáron megállapodásra juthat. A közös vezérlőegységeket várhatóan 2029 körül megjelenő modellekbe építenék be.

A tervek szerint a Nissanban részesedéssel rendelkező Mitsubishi Motors is csatlakozna az együttműködéshez, és a közösen kifejlesztett alkatrészeket használná fel járműveiben.

Az együttműködés azt követően körvonalazódott, hogy a két japán autógyártó 2025 februárjában felhagyott a holdingtársaság létrehozásáról szóló egyesülési tárgyalásokkal. Az ügylet megvalósulása esetén a világ harmadik legnagyobb autóipari csoportja jött volna létre értékesítési volumen alapján.