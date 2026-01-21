Durva számokat produkál a Netflix

A Netflix a tavalyi évtől hagyott föl az előfizetői számok negyedéves közlésével, amelyeket korábban a növekedés kulcsfontosságú mutatójának tekintettek.

A cég közlése szerint a tavalyi utolsó negyedévben a bevétele 12,1 milliárd dollár volt, 17,6 százalékkal nagyobb éves összevetésben és meghaladta a piac által becsült 11,97 milliárd dollárt. Eközben a negyedéves nyeresége 29 százalékkal, 2,42 milliárd dollárra ugrott.

A Netflix az ide évre 50,7 és 51,7 milliárd dollár közötti éves bevétellel számol, a szakértők véleményének átlagában 50,98 milliárd dollár szerepelt.