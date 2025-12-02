ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.73
usd:
327.74
bux:
110074.99
2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Forint pénz
Nyitókép: Pixabay

Hatalmasat dobott a magyar állam

Infostart

Megérkeztek az ÁKK friss számai: az októberi kínálati átalakítást hatalmas siker koronázza a piacon. A Fix Magyar Állampapír mindent visz, de a MÁP Plusz is nagyon erős versenyző.

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) friss statisztikái szerint a 48. héten 81,8 milliárd forintnyi lakossági állampapírra volt kereslet, ez jelentős növekedés az előző heti adathoz mérten, akkor ugyanis 64,7 milliárd forint értékben keltek el kötvények az ÁKK kínálatából.

A parkett forgalma az elmúlt hetekben, az ÁKK október eleji ráncfelvarrása óta hatalmasat ugrott az azt megelőző időszakhoz mérten, a heti keresleti csúcs azóta a 100 milliárd forintos lélektani határ környékén húzódik, így az elmúlt hét számai kifejezetten erős keresletet mutatnak – írja a vg.hu.

A 48. heti forgalmi lista az alábbiak szerint alakult:

Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 52,1 milliárd forint, közel 17 milliárd forinttal több, mint az előző héten.

Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 18,1 milliárd forint, hárommilliárd forinttal több, mint egy hete.

Kincstári Takarékjegy (KTJ), 8,3 milliárd forint, kétmilliárd forinttal kevesebb, mint a 47. héten.

Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 2,6 milliárd forint, közel 800 millió forinttal több, mint egy héttel korábban.

Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,21 milliárd forint, 40 millió forinttal kevesebb az előző héthez mérten.

Az ÁKK legfrissebb, november 15-i állapotot tükröző adatai szerint a teljes lakossági állampapír-állományban továbbra is a PMÁP áll még az élen:

a korábbi sztár Prémium papírban 3844 milliárd forintnyi tőke áll,

a FixMÁP rohamosan közelít, 3391 milliárd forintot tudhat a neve mellett,

a BMÁP 2070 milliárd forinttal a harmadik,

az átalakítással hatalmas hátszelet kapó MÁP Plusz pedig már közelíti az ezermilliárdos mezsgyét, 974 milliárd forint áll benne.

Az ÁKK szeptember végén jelentette be, hogy a hazai lakossági állampapírpiaci kínálat gyakorlatilag minden szereplőjének kondícióihoz hozzányúl, az átalakításnak pedig két nagy nyertese, és két egyértelmű vesztese lett.

Kezdőlap    Gazdaság    Hatalmasat dobott a magyar állam

ákk

államadósság kezelő központ

fix magyar állampapír

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Demkó Attila a területi engedményekről: Ukrajna fél vagy egy év múlva rosszabb helyzetbe kerülhet

Demkó Attila a területi engedményekről: Ukrajna fél vagy egy év múlva rosszabb helyzetbe kerülhet

Ukrajnában a szélsőjobboldal és a „nyugatos réteg” ellenzi a területi engedményeket, a katonák azonban egyre fáradtabbak és a társadalom is belefásult a konfliktusba, így egyre többen elfogadnák az ilyen veszteségeket – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője. Arra is kitért, milyen közös halmazok lehetnek a felek érdekeinél a béketárgyalások során.
 

Az orosz-ukrán konfliktus és a NATO: mi történik, ha egyszer valaki túl messzire megy az eszkalációs létrán?

Floridában tovább tárgyaltak a béketervről az ukránok és az amerikaiak

Recep Tayyip Erdogan: az orosz–ukrán háború már veszélyezteti a hajózás biztonságát

Stagnált a magyar gazdaság, itt vannak a friss GDP-adatok

Stagnált a magyar gazdaság, itt vannak a friss GDP-adatok

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 harmadik negyedévében a nyers adatok, illetve a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 0,6 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit - erősítette meg kedden második becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
 

Magyarország csaknem 17 és fél milliárd eurós uniós hitelre nyújtott be igényt

Hatalmasat dobott a magyar állam, nagyon mennek az állampapírok

VIDEÓ
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.02. kedd, 18:00
Hankó Balázs
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy a bizonytalanság a magyar tőzsdén

Nagy a bizonytalanság a magyar tőzsdén

A befektetők elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulását befolyásoló impulzusokra figyelnek a héten - a Fed tisztviselőinek enyhébb hangvételű megszólalásai után nőtt az esélye a decemberi kamatcsökkentésnek, ennek hatására nagyot emelkedtek tegnap a nemesfémek. Ami a konkrét tőzsdei folyamatokat illeti, az ázsiai bizonytalan kereskedés után Európában sem láthatunk markáns elmozdulásokat. A magyar tőzsde a piacnyitásban nagyon jól teljesített, látványos hangulatromlás jött ezután, jelenleg nincs meg az irány.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
15 év után befejezheti a Bayern München kapusa: gyanús csendben van a jövőjéről Neuer

15 év után befejezheti a Bayern München kapusa: gyanús csendben van a jövőjéről Neuer

Manuel Neuer, a Bayern München kapusa még nem döntött jövőjéről, annak ellenére, hogy a  szerződése 2026 júniusában lejár.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky says ‘now more than ever there is chance to end war’ as Trump envoy meets Putin

Zelensky says ‘now more than ever there is chance to end war’ as Trump envoy meets Putin

Ukraine's leader will hold a news briefing in Dublin while on his first official visit to Ireland.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 2. 14:58
Steiner Attila: mérföldkőhöz érünk az e-autós pályázat meghosszabbításával
2025. december 2. 10:25
Stagnált a magyar gazdaság, itt vannak a friss GDP-adatok
×
×
×
×