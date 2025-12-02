Hatalmasat dobott a magyar állam

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) friss statisztikái szerint a 48. héten 81,8 milliárd forintnyi lakossági állampapírra volt kereslet, ez jelentős növekedés az előző heti adathoz mérten, akkor ugyanis 64,7 milliárd forint értékben keltek el kötvények az ÁKK kínálatából.

A parkett forgalma az elmúlt hetekben, az ÁKK október eleji ráncfelvarrása óta hatalmasat ugrott az azt megelőző időszakhoz mérten, a heti keresleti csúcs azóta a 100 milliárd forintos lélektani határ környékén húzódik, így az elmúlt hét számai kifejezetten erős keresletet mutatnak – írja a vg.hu.

A 48. heti forgalmi lista az alábbiak szerint alakult:

Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 52,1 milliárd forint, közel 17 milliárd forinttal több, mint az előző héten.

Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 18,1 milliárd forint, hárommilliárd forinttal több, mint egy hete.

Kincstári Takarékjegy (KTJ), 8,3 milliárd forint, kétmilliárd forinttal kevesebb, mint a 47. héten.

Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 2,6 milliárd forint, közel 800 millió forinttal több, mint egy héttel korábban.

Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,21 milliárd forint, 40 millió forinttal kevesebb az előző héthez mérten.

Az ÁKK legfrissebb, november 15-i állapotot tükröző adatai szerint a teljes lakossági állampapír-állományban továbbra is a PMÁP áll még az élen:

a korábbi sztár Prémium papírban 3844 milliárd forintnyi tőke áll,

a FixMÁP rohamosan közelít, 3391 milliárd forintot tudhat a neve mellett,

a BMÁP 2070 milliárd forinttal a harmadik,

az átalakítással hatalmas hátszelet kapó MÁP Plusz pedig már közelíti az ezermilliárdos mezsgyét, 974 milliárd forint áll benne.

Az ÁKK szeptember végén jelentette be, hogy a hazai lakossági állampapírpiaci kínálat gyakorlatilag minden szereplőjének kondícióihoz hozzányúl, az átalakításnak pedig két nagy nyertese, és két egyértelmű vesztese lett.