20 milliárdon még ülnek a nyugdíjasok

Ez azt jelenti, hogy még mintegy 20 milliárd forintnyi utalvány maradt a jogosultaknál, amelyet az év végéig kell felhasználni. Összesen mintegy 2,3 millió nyugdíjas kapott utalványt szeptember 1. és október 15. között.

Az érintett embereknek érdemes sietniük, mert a sérült utalványok cseréje hosszú procedúra. Azok a nyugdíjasok, akiknek az utalványa megsérült (például a boríték felbontása során elszakadt), december 10-ig kérhetik a cserét a Kincstártól.

A sérült utalványokat a Magyar Államkincstár honlapján elérhető „Kérelem sérült vagy hiányos nyugdíjas élelmiszer-utalvány vizsgálata iránt” elnevezésű nyomtatvánnyal együtt kell megküldeni a Magyar Államkincstár Feldolgozó Központjának.

A Kincstár a beküldött utalványt megvizsgálja, és amennyiben a biztonsági elemek ellenőrizhetők, a sérült utalványok értékével azonos összegben csereutalványt küld postai úton - írja az enpenzem.hu.

A csereutalványt kizárólag 1000 forintos címletben postázzák a nyilvántartásban szereplő aktuális címre.

A gyorsaság azért is fontos, mert az utalványok csak az év végéig használhatók fel.