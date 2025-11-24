ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.28
usd:
331.64
bux:
107705.75
2025. november 24. hétfő Emma
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
fotó: Infostart
Nyitókép: Infostart

Bárki vehet MBH-részvényt, megkérik az árát

Infostart / MTI

Nyilvános értékesítésre bocsátja az MBH Bank Nyrt. a társaság tulajdonában álló, 7 százaléknyi tulajdoni hányadot megtestesítő sajátrészvény-állományt, részvényenként maximum 3848 forintos áron - hangzott el a bank sajtótájékoztatóján.

Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese ismertette: a lakossági részvényigénylés november 25-én reggel 8 órakor indul és december 12-én délben zárul.

A végleges értékesítési ár és az ez alapján megállapított lakossági kedvezményes ár közzététele legkésőbb december 16-án történik meg - közölte.

Brezina Szabolcs, az MBH Befektetési Bank vezérigazgatója elmondta: mintegy 22 millió 580 ezer részvényt kínálnak értékesítésre a lakossági és az intézményi befektetőknek.

Az intézményi befektetők december 10-étől december 12-én 12 óráig vehetnek részt a részvényigénylésben.

A lakossági befektetők részvényenként 2992 forinttal számolt fedezet előzetes rendelkezésre bocsátásával igényelhetnek részvényt,

a tranzakció végén pedig a végső értékesítési árból az intézményi befektetőkhöz képest 10 százalékos árkedvezményt kapnak - jelezte.

Kezdőlap    Gazdaság    Bárki vehet MBH-részvényt, megkérik az árát

részvény

tőzsde

mbh bank

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem lehet kirekesztő a betelepülési tilalom? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.25. kedd, 18:00
Kollár László Péter
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy változás jön a háziorvosoknál

Nagy változás jön a háziorvosoknál

Nem kell szakrendelésre küldeni a túlsúlyos betegeket, a háziorvos is előírhatja a fogyasztószereket – mondta el Takács Péter egészségügyi államtitkár a Világgazdaságnak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt az eredeti, azonnal puha mézeskalács recept és mézeskalács cukormáz recept - Mézeskalács házikó recept és sablon

Itt az eredeti, azonnal puha mézeskalács recept és mézeskalács cukormáz recept - Mézeskalács házikó recept és sablon

Isteni mézeskalács recept: íme, a nagymama mézeskalács receptje, mutatjuk, hogyan készül a rögtön puha mézeskalács. Hogyan történik a mézeskalács díszítése cukormázzal?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Updated peace plan could be a deal Ukraine will take - eventually

Updated peace plan could be a deal Ukraine will take - eventually

The proposed plan is said to have been significantly changed since Sunday - but key sticking points are likely to remain.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 24. 19:47
Félti az óvatlan vásárlókat a Black Fridaytől a szakminisztérium
2025. november 24. 18:44
Szilágyi Áronnal adományozott laptopokat a 4iG
×
×
×
×