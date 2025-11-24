Bárki vehet MBH-részvényt, megkérik az árát

Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese ismertette: a lakossági részvényigénylés november 25-én reggel 8 órakor indul és december 12-én délben zárul.

A végleges értékesítési ár és az ez alapján megállapított lakossági kedvezményes ár közzététele legkésőbb december 16-án történik meg - közölte.

Brezina Szabolcs, az MBH Befektetési Bank vezérigazgatója elmondta: mintegy 22 millió 580 ezer részvényt kínálnak értékesítésre a lakossági és az intézményi befektetőknek.

Az intézményi befektetők december 10-étől december 12-én 12 óráig vehetnek részt a részvényigénylésben.

A lakossági befektetők részvényenként 2992 forinttal számolt fedezet előzetes rendelkezésre bocsátásával igényelhetnek részvényt,

a tranzakció végén pedig a végső értékesítési árból az intézményi befektetőkhöz képest 10 százalékos árkedvezményt kapnak - jelezte.